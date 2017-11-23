Ковалев и Шабранский прошли официальную процедуру взвешивания перед боем в Нью-Йорке

Поединок состоится 26 ноября по времени Астаны.
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Фото с сайта BoxingScene.com
В Нью-Йорке состоялась процедура взвешивания перед вечером бокса, в главном бою которого россиянин Сергей Ковалев и украинец Вячеслав Шабранский разыграют вакантный титул чемпиона мира по версии WBO, сообщает Allboxing.ru.
Оба боксера уложились в лимит полутяжелого веса: Ковалев показал на весах 79 килограммов (174 фунта), а Шабранский оказался чуть тяжелее - 79,3 килограмма (174,8 фунта).
Бой пройдет 26 ноября по времени Астаны на арене Madison Square Garden.
Для Ковалева предстоящий поединок станет возвращением после двух поражений от американца Андре Уорда. В ноябре 2016 года россиянин уступил решением судей, а в июне проиграл уже техническим нокаутом в восьмом раунде. В августе 33-летний Уорд в статусе лидера рейтинга лучших боксеров вне зависимости от веса (PP4) объявил о завершении карьеры и оставил вакантными титулы WBA (Super), WBO и IBF.
Оба боксера уложились в лимит полутяжелого веса: Ковалев показал на весах 79 килограммов (174 фунта), а Шабранский оказался чуть тяжелее - 79,3 килограмма (174,8 фунта).
Бой пройдет 26 ноября по времени Астаны на арене Madison Square Garden.
Для Ковалева предстоящий поединок станет возвращением после двух поражений от американца Андре Уорда. В ноябре 2016 года россиянин уступил решением судей, а в июне проиграл уже техническим нокаутом в восьмом раунде. В августе 33-летний Уорд в статусе лидера рейтинга лучших боксеров вне зависимости от веса (PP4) объявил о завершении карьеры и оставил вакантными титулы WBA (Super), WBO и IBF.