Букмекеры сделали прогноз на первый бой Сергея Ковалева после двух поражений от Андре Уорда

На кону в поединке на Madison Square Garden будет стоять титул WBO.
Вчера 23:55
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Ковалев и Шабранский. Фото David Spagnolo©
Утром 26 ноября по времени Астаны российский боксер Сергей Ковалев (30-2-1, 26 КО) проведет 34-й бой в профессиональной карьере, передает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником станет украинец Вячеслав Шабранский (19-1, 16 КО). На кону поединка будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.
Бой Ковалев - Шабранский станет главным событием вечера бокса, который пройдет на арене Madison Square Garden. В андеркарте выступит казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (4-0, 3 КО), чьим соперником станет американец Эрик Мун (7-0, 6 КО).
Букмекерская компания Tennisi.kz предлагает на возможную победу Ковалева коэффициент 1.03, на ничью - 30, а на победу Шабранского - 10.
Для Ковалева предстоящий бой станет возвращением после двух поражений от американца Андре Уорда. В ноябре 2016 года россиянин уступил решением судей, а в июне проиграл уже техническим нокаутом в восьмом раунде. В августе 33-летний Уорд в статусе лидера рейтинга лучших боксеров вне зависимости от веса (PP4) объявил о завершении карьеры и оставил вакантными титулы WBA (Super), WBO и IBF.
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Его соперником станет украинец Вячеслав Шабранский (19-1, 16 КО). На кону поединка будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.
Бой Ковалев - Шабранский станет главным событием вечера бокса, который пройдет на арене Madison Square Garden. В андеркарте выступит казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (4-0, 3 КО), чьим соперником станет американец Эрик Мун (7-0, 6 КО).
Букмекерская компания Tennisi.kz предлагает на возможную победу Ковалева коэффициент 1.03, на ничью - 30, а на победу Шабранского - 10.
Для Ковалева предстоящий бой станет возвращением после двух поражений от американца Андре Уорда. В ноябре 2016 года россиянин уступил решением судей, а в июне проиграл уже техническим нокаутом в восьмом раунде. В августе 33-летний Уорд в статусе лидера рейтинга лучших боксеров вне зависимости от веса (PP4) объявил о завершении карьеры и оставил вакантными титулы WBA (Super), WBO и IBF.
Свои ставки на все спортивные события вы можете сделать здесь.