Бог послал мне Уорда, чтобы показать, как я должен дальше развивать карьеру - Ковалев

Россиянин рассказал, чему его научили бои с американцем.
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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (30-2-1, 26 КО) рассказал, чему его научили бои с американцем Андре Уордом (31-0, 16 КО), сообщает "Чемпионат".
"Я перезагрузил тело и мозги. Я перезагрузился психологически. Я не сломался на ментальном уровне после встречи с Уордом. У меня стало больше опыта, и я хорошо себя чувствую. Уважаю Шабранского, он сильный и очень мотивированный оппонент. Для него это будет первый титульный бой.
Что касается моих поражений от Уорда, то еще до встречи с Чилембой я стал терять концентрацию. Имею в виду, что перестал фокусироваться на боксе. Я стал пропускать много тренировок и много путешествовать. Жизнь надрала мне зад и многому меня научила. Бог послал мне Уорда, чтобы показать, как я должен дальше развивать карьеру. Я очистил свое тело и мысли. Я перезагрузился, и теперь я счастлив", - сказал Ковалев.
Напомним, Ковалев потерпел поражения от Уорда в ноябре 2016 и в июне 2017 года. В сентябре Уорд объявил о завершении карьеры и оставил вакантными титулы WBA (Super), IBF и WBO. 25 ноября россиянину предстоит провести поединок с украинцем Вячеславом Шабранским за пояс WBO.