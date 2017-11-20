Информация о травме Альвареса - это оправдание за проигранный бой Головкину - эксперт

Сейчас команды боксеров ведут переговоры о втором поединке.
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Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz информацию о том, что мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) перенес операцию на руке после поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (34-0-1, 33 КО).
"Они просто нагнетают обстановку перед повторным матчем. Все говорят, что Альварес проиграл, а тот мотивирует свой результат вот этой причиной. Как и у Каната Ислама, который травмировал руки в бою с Патриком Аллотеем в Алматы. Якобы затейповал плохо. Как так может быть, что у профессионала такой плохой катмэн?
По бою травма Альвареса была незаметна. И Головкин, и "Канело" сделали все, что было в их силах. Информация о травме Альвареса - это оправдание за проигранный бой.
Все делается для ажиотажа. Главное для них - подтянуть зрителя. Вы сами знаете, что интрига быть должна. Ближе к бою они еще что-нибудь придумают", - отметил Демьяненко.
Напомним, что поединок Головкина и "Канело" состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Видео этого боя можно посмотреть здесь. После этого многие эксперты были возмущены результатом этого поединка, где рефери Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина, тогда как Аделейд Берд насчитала 118-110 в пользу Альвареса. А Дон Трелла выставил ничью 114-114.
21 ноября появилась информация, что Альварес получил травму во время тренировочного лагеря, а уже после боя с Головкиным ему сделали операцию и удалили из правой руки фрагменты кости.
Сейчас команды Головкина и Альвареса ведут переговоры о втором бое, который может пройти в мае или сентябре 2018 года. В последнем интервью промоутер казахстанца Том Леффлер сообщил, что согласие на поединок получено от всех сторон, но осталось дождаться ответа от мексиканского боксера.