Изначально бой должен был состояться 17 декабря. Причиной переноса стала травма руки у Хэя.
Вчера 23:55
Фото: boxingscene.com
Реванш между Дэвидом Хэем и Тони Беллью перенесен на 2018 год, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на официальный сайт промоутерской конторы Matchroom Boxing.
Поединок между Хэем и Беллью должен был состояться 17 декабря 2017 года. Причиной переноса стала травма руки, которую получил Хэй на тренировке. Поединок состоится либо 24 марта, либо 5 мая 2018 года.
"Я разочарован, но мой долгожданный бой с Тони Беллью перенесен на 24 марта или 5 мая 2018 года. Несмотря на недавние слухи о травмах, я был в отличной форме, усердно тренировался и не мог дождаться возвращения на ринг, чтобы переписать историю нашего противостояния. Однако, к сожалению, я повредил бицепс в результате несчастного случая, а сегодня днем прошел необходимые лечебные процедуры. Мои врачи и физиотерапевт уверены, что уже через две недели я смогу вернуться в зал. Хочу извиниться перед Тони, всей его командой и всеми нашими поклонниками за это разочарование. С нетерпением жду возвращения к усердным тренировкам и на ринг в начале 2018 года", - подчеркнул Хэй.
Напомним, первый поединок между боксерами состоялся в марте текущего года и завершился досрочной победой Беллью в десятом раунде. По ходу встречи Хэй травмировал ахиллово сухожилие и не смог продолжать поединок, в результате чего победа техническим нокаутом досталась его оппоненту.
Поединок между Хэем и Беллью должен был состояться 17 декабря 2017 года. Причиной переноса стала травма руки, которую получил Хэй на тренировке. Поединок состоится либо 24 марта, либо 5 мая 2018 года.
"Я разочарован, но мой долгожданный бой с Тони Беллью перенесен на 24 марта или 5 мая 2018 года. Несмотря на недавние слухи о травмах, я был в отличной форме, усердно тренировался и не мог дождаться возвращения на ринг, чтобы переписать историю нашего противостояния. Однако, к сожалению, я повредил бицепс в результате несчастного случая, а сегодня днем прошел необходимые лечебные процедуры. Мои врачи и физиотерапевт уверены, что уже через две недели я смогу вернуться в зал. Хочу извиниться перед Тони, всей его командой и всеми нашими поклонниками за это разочарование. С нетерпением жду возвращения к усердным тренировкам и на ринг в начале 2018 года", - подчеркнул Хэй.
Напомним, первый поединок между боксерами состоялся в марте текущего года и завершился досрочной победой Беллью в десятом раунде. По ходу встречи Хэй травмировал ахиллово сухожилие и не смог продолжать поединок, в результате чего победа техническим нокаутом досталась его оппоненту.