Сергей Ковалев рассказал о работе с новым тренером из Узбекистана

На этой неделе он проведет первый бой под его руководством.
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Фото с Instagram Ковалева
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (30-2-1, 26 КО) рассказал о работе с новым тренером Аброром Турсунпулатовым, сообщает "Чемпионат".
Российский боксер и узбекистанский специалист начали сотрудничество в октябре. Также Турсунпулатов работает со своим соотечественником - олимпийским чемпионом Рио Фазлиддином Гаибназаровым (3-0, 1 КО), который выступает в первом полусреднем весе.
"Я много работал и до начала сотрудничества с Аброром, но эти тренировки просто нечто - разная нагрузка, промежутки между ними, - говорит Ковалев в интервью BoxingScene. - Если сегодня мы напряженно работаем, то завтра Аброр снизит нагрузку, работая над моим стилем. Когда я работаю самостоятельно, то выкладываюсь по полной программе. Я не отдыхал, и это было плохо.
Мы работаем над моими сильными сторонами, чтобы выжать максимум из того, что я могу. Работаем над моей физикой, над стилем. Я рад сотрудничеству с Аброром. Мы понимаем друг друга и говорим на одном языке, а это очень важно, поскольку я сразу понимаю, что ему нужно".
Следующий бой Ковалев проведет 25 ноября на арене Madison Square Garden, а его соперником станет украинец Вячеслав Шабранский (19-1, 16 КО). На кону в поединке будет стоять титул WBO. В андеркарте этого вечера бокса выступит казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (4-0, 3 КО), которого с Ковалевым связывает общий менеджер - литовец Эгис Климас.
Напомним, Ковалев до Турсунпулатова работал с американцем Джоном Дэвидом Джексоном, с которым расстался после двух поражений от Андре Уорда (31-0, 16 КО) - в ноябре 2016 и в июне 2017 года. В сентябре Уорд объявил о завершении карьеры и оставил вакантными титулы WBA (Super), IBF и WBO.
Российский боксер и узбекистанский специалист начали сотрудничество в октябре. Также Турсунпулатов работает со своим соотечественником - олимпийским чемпионом Рио Фазлиддином Гаибназаровым (3-0, 1 КО), который выступает в первом полусреднем весе.
"Я много работал и до начала сотрудничества с Аброром, но эти тренировки просто нечто - разная нагрузка, промежутки между ними, - говорит Ковалев в интервью BoxingScene. - Если сегодня мы напряженно работаем, то завтра Аброр снизит нагрузку, работая над моим стилем. Когда я работаю самостоятельно, то выкладываюсь по полной программе. Я не отдыхал, и это было плохо.
Мы работаем над моими сильными сторонами, чтобы выжать максимум из того, что я могу. Работаем над моей физикой, над стилем. Я рад сотрудничеству с Аброром. Мы понимаем друг друга и говорим на одном языке, а это очень важно, поскольку я сразу понимаю, что ему нужно".
Следующий бой Ковалев проведет 25 ноября на арене Madison Square Garden, а его соперником станет украинец Вячеслав Шабранский (19-1, 16 КО). На кону в поединке будет стоять титул WBO. В андеркарте этого вечера бокса выступит казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (4-0, 3 КО), которого с Ковалевым связывает общий менеджер - литовец Эгис Климас.
Напомним, Ковалев до Турсунпулатова работал с американцем Джоном Дэвидом Джексоном, с которым расстался после двух поражений от Андре Уорда (31-0, 16 КО) - в ноябре 2016 и в июне 2017 года. В сентябре Уорд объявил о завершении карьеры и оставил вакантными титулы WBA (Super), IBF и WBO.