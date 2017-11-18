Том Леффлер назвал единственный способ, который разрешит споры о победителе боя Головкин - "Канело"

Первый поединок боксеры свели вничью.
Вчера 17:38
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Фото: Tom Hogan/Hogan Photos/Golden Boy Promotions
Том Леффлер, являющийся промоутером чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), рассказал о значимости реванша между его подопечным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).
"Геннадий оказывал давление, а "Канело" cделал ставку на точные удары. Думаю, единственный способ разрешить споры о победителе - это провести реванш. Мы с Эриком Гомесом (промоутером "Канело) постоянно находимся на связи, и мы сможем все уладить. Я не думаю, что это должно быть так сложно сделать, потому что первый бой получился настолько успешным. Если мы сможем сделать реванш на Синко де Майо (5 мая), это будет подарок для фанатов. Я уверен в команде Головкина, но я не могу говорить за "Канело", хотя Эрик сказал, что реванш является и их приоритетом", - сказал Леффлер в интервью FightHub.
Ранее глава промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы "Канело", Оскар Де Ла Хойя подтвердил, что они работают над реваншем на 5 мая.
Их первый бой состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе. Головкин и "Канело" отбоксировали 12 раундов, по итогам которых была зафиксирована спорная ничья. Этот результат позволил казахстанцу защитить титулы, но прервал его победную серию.
"Геннадий оказывал давление, а "Канело" cделал ставку на точные удары. Думаю, единственный способ разрешить споры о победителе - это провести реванш. Мы с Эриком Гомесом (промоутером "Канело) постоянно находимся на связи, и мы сможем все уладить. Я не думаю, что это должно быть так сложно сделать, потому что первый бой получился настолько успешным. Если мы сможем сделать реванш на Синко де Майо (5 мая), это будет подарок для фанатов. Я уверен в команде Головкина, но я не могу говорить за "Канело", хотя Эрик сказал, что реванш является и их приоритетом", - сказал Леффлер в интервью FightHub.
Ранее глава промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы "Канело", Оскар Де Ла Хойя подтвердил, что они работают над реваншем на 5 мая.
Их первый бой состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе. Головкин и "Канело" отбоксировали 12 раундов, по итогам которых была зафиксирована спорная ничья. Этот результат позволил казахстанцу защитить титулы, но прервал его победную серию.