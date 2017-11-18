Несостоявшийся соперник Жакиянова выиграл титульный бой за 11 секунд и установил мировой рекорд

Предыдущий рекорд продержался 24 года.
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Южноафриканский боксер Золани Тете выиграл бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и установил мировой рекорд, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Тете, выступающий в легчайшем весе, встречался с соотечественником Сибонисо Гоньей. Первый же удар Тете, состоявшийся на 11-й секунде, отправил Гонью в глубокий нокаут.
Предыдущий рекорд был установлен американцем Джеральдом Маклелланом, который в 1993 году в бою за титул чемпиона мира в среднем весе нокаутировал соперника за 20 секунд.
Напомним, что в легчайшем весе выступает казахстанский боксер Жанат Жакиянов, которого СМИ связывали с Тете в качестве возможных соперников. Сообщалось, что их бой должен был состояться в июне 2016 года, но казахстанец получил травму и отменил поединок. Команда Тете выразила разочарование этим обстоятельством, однако тренер Жакиянова Рикки Хаттон заявил, что этот бой даже не был запланирован. Позже появилась информация, что Тете и Жакиянов должны были встретиться в сентябре 2016-го года, но и этого не произошло.