Бетербиев рассказал о готовности встретиться с Биволом, Ковалевым или Стивенсоном

В то же время, по словам его тренера, боксер не намерен встречаться с Элейдером Альваресом.
18 ноября 14:15
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Артур Бетербиев. Фото с сайта akboxing.ru
32-летний чемпион IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев ставит себе целью объединение титулов в данной весовой категории, и у него нет предпочтений в том, кто из других чемпионов мира в этом весе станет его соперником, сообщает Аllboxing.ru.
"Я готов встретиться с любым соперником, - сказал Бетербиев. - Если речь пойдет об объединении титулов, у меня нет никаких предпочтений между Дмитрием Биволом, Сергеем Ковалевым или Адонисом Стивенсоном".
А его тренер в интервью The Canadian Press заявил, что Артур не будет драться с другим его подопечным Элейдером Альваресом, в настоящий момент обязательным претендентом на титул WBC.
"Этого не будет, потому что они оба тренируются у меня, - заявил Марк Рэмси. - Но в боксе ситуация меняется быстро. Если подобное произойдет, я что-нибудь придумаю. Но вспомним братьев Кличко, у них были блестящие карьеры и без встречи друг с другом. Я думаю, у нас это тоже получится".
"Я готов встретиться с любым соперником, - сказал Бетербиев. - Если речь пойдет об объединении титулов, у меня нет никаких предпочтений между Дмитрием Биволом, Сергеем Ковалевым или Адонисом Стивенсоном".
А его тренер в интервью The Canadian Press заявил, что Артур не будет драться с другим его подопечным Элейдером Альваресом, в настоящий момент обязательным претендентом на титул WBC.
"Этого не будет, потому что они оба тренируются у меня, - заявил Марк Рэмси. - Но в боксе ситуация меняется быстро. Если подобное произойдет, я что-нибудь придумаю. Но вспомним братьев Кличко, у них были блестящие карьеры и без встречи друг с другом. Я думаю, у нас это тоже получится".