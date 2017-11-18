Ковалев признался в том, что раньше выпивал по несколько бутылок пива в день

Россиянин решил боксировать только в полутяжелом весе.
18 ноября 11:20
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Сергей Ковалев. Фото с сайта boxingscene.com
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал, что раньше часто позволял себе выпить несколько бутылок пива в день. Однако теперь, по словам россиянина, он отказался от всех вредных привычек.
"Сейчас я уже решил, что буду боксировать только в полутяжелом весе. Я думал о другой категории, когда мой вес был около 88-89 килограммов. Такое случалось из-за больших перерывов между боями. Я долго отдыхал. Но сейчас я постоянно занят.
Я правильно питаюсь, пью только воду. Никакой колы, никакого алкоголя. Да, я люблю пиво и выпивал парочку бутылок пива в день очень часто. Я пил, потому что это не было для меня проблемой. Но сейчас я изменил подход. Две маленькие баночки пива в день - это не так и плохо. Но сейчас все иначе. Я убрал в сторону все вредные привычки", - приводит слова Ковалева "Чемпионат" со ссылкой на его интервью YouTube-каналу FightHubTV.
Напомним, 25 ноября Сергею Ковалеву предстоит провести поединок с украинцем Вячеславом Шабранским за пояс WBO. Бой состоится на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
"Сейчас я уже решил, что буду боксировать только в полутяжелом весе. Я думал о другой категории, когда мой вес был около 88-89 килограммов. Такое случалось из-за больших перерывов между боями. Я долго отдыхал. Но сейчас я постоянно занят.
Я правильно питаюсь, пью только воду. Никакой колы, никакого алкоголя. Да, я люблю пиво и выпивал парочку бутылок пива в день очень часто. Я пил, потому что это не было для меня проблемой. Но сейчас я изменил подход. Две маленькие баночки пива в день - это не так и плохо. Но сейчас все иначе. Я убрал в сторону все вредные привычки", - приводит слова Ковалева "Чемпионат" со ссылкой на его интервью YouTube-каналу FightHubTV.
Напомним, 25 ноября Сергею Ковалеву предстоит провести поединок с украинцем Вячеславом Шабранским за пояс WBO. Бой состоится на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.