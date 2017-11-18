Кроуфорд находится на пике карьеры. Так что шансов у Хорна я не вижу - Портер

При этом Портер полагает, что Кроуфорду будет непросто в велтервейте.
18 ноября 08:30
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Шон Портер. Фото с сайта FightNews.RU
Вполне возможно, что первый же поединок в полусреднем весе (до 66,7 кг) принесет экс-абсолютному чемпиону мира в суперлегком дивизионе (до 63,5 кг) американцу Теренсу Кроуфорду (32-0, 23 КО) пояс WBO, поскольку шансов у него, обязательного претендента, несравнимо выше, нежели у действующего чемпиона из Австралии Джеффа Хорна (17-0-1, 11 КО). Однако дальнейшие подвиги в велтервейте Кроуфорду вовсе не гарантированы, сообщает vRINGe.com со ссылкой на интервью Шона Портера BoxingScene.com.
"Нет сомнений, что Кроуфорд будет доминировать над Хорном. На его стороне антропометрия, мастерство. Вообще Теренс сильный чувак. Теренса можно смело назвать совершенным бойцом, а Хорн не провел и 20-ти поединков. Да, Джеффа точно также списывали перед боем с Мэнни Пакьяо, но давайте не будем забывать, что Кроуфорд, в отличие от Пакьяо, находится на пике карьеры. Все думали, что Пакьяо уже завязал с боксом, а он раз и вернулся. Теренсу же еще очень далеко до пенсии. Короче, шансов у Хорна я не вижу", - сказал Портер.
В то же время, по мнению Портера, с переходом в полусредний вес Кроуфорд лишится подавляющего преимущества над соперниками: "Велтервейт - совсем другое дело. У ребят в легком и суперлегком весе есть скорость, а за неимением оной они полагаются на мощь и идут прямо на тебя. Я бы не стал говорить, что Теренс еще никого не побил, но ни один из его соперников не был на одном с ним уровне. В полусреднем весе Кроуфорду предстоит соперничать с ребятами аналогичных размеров, скорость и мощь у нас здесь тоже присутствуют. Очень интересно посмотреть, как он будет выглядеть в этом дивизионе - безусловно, самом ярком на сегодняшний день".
Отметим, Теренс Кроуфорд, оставивший свои пояса вакантными и перешедший в полусреднюю весовую категорию (до 66,7 кг), получил статус официального претендента на титул по версии WBO, которым владеет Джефф Хорн. Австралиец этот пояс завоевал в поединке с Мэнни Пакьяо. Командам боксеров дали 90 дней, чтобы они договорились о дате и месте проведения боя.
"Нет сомнений, что Кроуфорд будет доминировать над Хорном. На его стороне антропометрия, мастерство. Вообще Теренс сильный чувак. Теренса можно смело назвать совершенным бойцом, а Хорн не провел и 20-ти поединков. Да, Джеффа точно также списывали перед боем с Мэнни Пакьяо, но давайте не будем забывать, что Кроуфорд, в отличие от Пакьяо, находится на пике карьеры. Все думали, что Пакьяо уже завязал с боксом, а он раз и вернулся. Теренсу же еще очень далеко до пенсии. Короче, шансов у Хорна я не вижу", - сказал Портер.
В то же время, по мнению Портера, с переходом в полусредний вес Кроуфорд лишится подавляющего преимущества над соперниками: "Велтервейт - совсем другое дело. У ребят в легком и суперлегком весе есть скорость, а за неимением оной они полагаются на мощь и идут прямо на тебя. Я бы не стал говорить, что Теренс еще никого не побил, но ни один из его соперников не был на одном с ним уровне. В полусреднем весе Кроуфорду предстоит соперничать с ребятами аналогичных размеров, скорость и мощь у нас здесь тоже присутствуют. Очень интересно посмотреть, как он будет выглядеть в этом дивизионе - безусловно, самом ярком на сегодняшний день".
Отметим, Теренс Кроуфорд, оставивший свои пояса вакантными и перешедший в полусреднюю весовую категорию (до 66,7 кг), получил статус официального претендента на титул по версии WBO, которым владеет Джефф Хорн. Австралиец этот пояс завоевал в поединке с Мэнни Пакьяо. Командам боксеров дали 90 дней, чтобы они договорились о дате и месте проведения боя.