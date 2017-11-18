Демьяненко назвал возможные причины, почему BoxRec не учитывает два боя новичка профи-бокса из Казахстана

Муса Турсынгалиев провел три боя в течение недели.

Генеральный секретарь казахстанской Федерации профессионального бокса Виталий Демьяненко объяснил корреспонденту Vesti.kz, почему два поединка боксера полулегкого веса Мусы Турсынгалиева (3-0, 2 КО) не были внесены в его профиль на сайте BoxReс.com.



"Я слышал, что на BoxRec нет информации. Возможно, они решили внести данные на другой информационный портал FightFax. Мне приходило письмо от одной американской компании. Они писали, что BoxRec "кровь пьют", удаляют бои, и поэтому они предлагали перейти на FightFax. Вероятно, промоутеры Мусы не смогли договориться с BoxRec и опубликовали на FightFax.



Некоторые промоутеры не могут договориться, так как представители BoxRec очень дотошные. Все это началось после того, как на портале начали указывать бои, которые даже не состоялись. В статистике появлялись бои, которых не было. Чтобы избежать подобных инцидентов, они ужесточили проверку. Они требуют высылать видео поединков, паспорта боксеров.



Понимаете, бывало так, что в BoxRec отправляли профили выдуманных боксеров. Сейчас с ними сложно дело иметь. Я всегда борюсь с ними, когда отправляю информацию о наших ребятах. В последнее время все начало налаживаться, и я надеюсь, что больше таких проблем не будет", - отметил Демьяненко.



Напомним, что 23-летний Турсынгалиев, родившийся в Экибастузе, дебютировал в профессионалах 10 ноября и провел три боя за неделю. На его счету победы во всех проведенных поединках, из которых две одержаны нокаутом. Все бои казахстанца проходили в Мексике. В реестр BoxRec внесли лишь последний поединок Турсынгалиева.