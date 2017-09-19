Головкин и Альварес после ничьей сохранили свои позиции в рейтинге P4P по версии The Ring

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Результаты
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Россия 6:0
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Локомотив М Амкар 0:1
Зенит Уфа 3:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Сельта 2:1
Валенсия Малага 5:0
Барселона Эйбар 6:1
Атлетик Атлетико М 1:2
Реал М Бетис 0:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Болонья Интер 1:1
Беневенто Рома 0:4
Ювентус Фиорентина 1:0
Лацио Наполи 1:4
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия М Штутгарт 2:0
Шальке-04 Бавария 0:3
Кельн Айнтрахт Фр 0:1
Гамбург Боруссия Д 0:3
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 1:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Кайсар Астана 1:4
Акжайык Атырау 1:0
Кайрат Ордабасы 5:1
Актобе Тобол 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 1:0
Каспий Экибастуз 1:0
Махтаарал Кайрат А 2:1
Кыран Кызыл-Жар СК 2:3
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 2:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Северсталь 0:2
Ак Барс Динамо Р 7:2
Амур Витязь 3:5
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 3:1
Трактор ХК Сочи 3:5
Слован Ак Барс 3:6
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 4:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 1:2
Номад Бейбарыс 4:0
Темиртау Иртыш 1:3
Алматы Алтай-Торпедо 4:0
Горняк Арлан 3:0
Темиртау Иртыш 4:3 Б
Алматы Алтай-Торпедо 5:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 3:4
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 4:1
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 0:4
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 2:4
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Керн Бублик 1:2
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 0:2
Недовесов Башич 2:0
Стаховский Попко 2:0
Янковиц Бублик 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/4"
Черкасова Ким 0:2
Цивадзе, Цой Нарбеков, Жукаев 2:1
Бетов, Павлюченков Пак, Ташбулатов 2:0
Колиснык, Щерба Ломакин, Мауленов 2:0
Уколова Дмитриченко 2:0
Ломакин Каримов 0:2
Хасанов Лопес-Перес 0:2
Нарбеков Бркич 0:2
Детковская, Куламбаева Ким, Шарипова 2:0
Фомин, Шофайзиев Аяп, Дулдаев 1:2
Палкина, Дражич Голопутова, Калинина 2:0
Пехова, Солнышкина Дмитриченко, Коваль 2:1
Хасанов, Сафиуллин Смирнов, Ужыловский 0:2
Куламбаева Палкина 1:2
Детковская Айзатулина 0:2
Коппейанс Аяп 2:0
Детковская, Куламбаева Хабибулина, Виссчер 2:1
Аяп, Дулдаев Смирнов, Ужыловский 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Санкт-Петербург (Россия) - 2017"
Лансере Айнитдинова 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/8"
Иванов, Катич Бакс, Дассен 0:2
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят 4:0
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 10:7
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 3:0
Австралия Китайский Тайбей 0:3
>>>
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Бетис 0:1
Вильярреал Эспаньол 23:55
Леванте Реал Сосьедад 02:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Ювентус Фиорентина 1:0
Лацио Наполи 1:4
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Гамбург Боруссия Д 0:3
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Нюрнберг Бохум 00:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Ермак 19:00
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Арлан 19:00
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/4"
Детковская, Куламбаева Айзатулина, Кружкова 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Маамун Недовесов 16:30
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Астана ВМФ 16:20
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Динамо М ЦСКА М 19:30
Спартак М Анжи 22:00
Ростов Локомотив М 19:30
Краснодар Зенит 22:00
Анжи Рубин 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Лестер Сити Ливерпуль 22:30
Брайтон Ньюкасл 21:00
Арсенал Вест Бромвич 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Вильярреал Эспаньол 23:55
Леванте Реал Сосьедад 02:00
Атлетико М Севилья 17:00
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Хетафе Вильярреал 20:15
Реал Сосьедад Валенсия 00:45
Бетис Леванте 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Удинезе 19:00
Ювентус Торино 00:45
Сампдория Милан 16:30
Интер Дженоа 19:00
Фиорентина Аталанта 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Бавария Вольфсбург 00:30
Боруссия Д Боруссия М 22:30
Ганновер 96 Кельн 19:30
Байер Гамбург 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Тараз 15:00
Акжайык Шахтер
Окжетпес Атырау
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФК Монако Порту 00:45
Севилья Марибор 00:45
АПОЕЛ Тоттенхэм 00:45
Боруссия Д Реал М 00:45
Наполи Фейеноорд 00:45
Манчестер Сити Шахтер Д 00:45
Спартак М Ливерпуль 00:45
Бешикташ РБ Лейпциг 00:45
Карабах Рома 22:00
Ювентус Олимпиакос 00:45
Спортинг Л Барселона 00:45
Андерлехт Селтик 00:45
ПСЖ Бавария 00:45
Атлетико М Челси 00:45
Базель Бенфика 00:45
ЦСКА М Манчестер Юнайтед 00:45
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Нюрнберг Бохум 00:30
Бохум Ингольштадт 04 17:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Пирин Верея 23:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Маккаби Х 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Фастав Злин Славия П 21:00
Футбол. Юношеская лига УЕФА 2017/18
Кайрат (U-19) Краснодар (U-19) 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Трактор Нефтехимик 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Трактор Ак Барс 17:30
Барыс СКА 19:30
Барыс Локомотив 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Ермак 19:00
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Сарыарка Металлург Нк 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер 15:00
Астана Бейбарыс 19:00
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Номад Кулагер 13:00
Астана Бейбарыс 17:00
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Арлан Номад
Астана Кулагер
Арлан Номад
Астана Кулагер
Алматы Бейбарыс
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Алтай (мол) УК Белые Медведи (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 19:00
Алтай (мол) УК Белые Медведи (мол) 18:30
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 15:00
Фиджи Казахстан 18:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/4"
Детковская, Куламбаева Айзатулина, Кружкова 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Маамун Недовесов 16:30
Петрович Бублик 14:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Астана Сарейет Рамалла 12:30
Петрохим Моно Вампир 17:30
Моно Вампир Астана 14:45
Чокс-То-Гоу Петрохим 19:45
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
СК Индия Алматы 15:00
Иле Ларестан 17:00
Узбечка АГМК 19:00
Ларестан СК Индия 15:00
Иле Узбечка 17:00
АГМК Алматы 19:00
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Групповая гонка. Финалы 14:05
Обсуждаемые

Кто должен стать следующим соперником Геннадия Головкина?

Головкин и Альварес после ничьей сохранили свои позиции в рейтинге P4P по версии The Ring

Результат их боя никак не повлиял на первую десятку рейтинга.

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1 Комментариев
Фото: Ethan Miller/Getty Images
Фото: Ethan Miller/Getty Images
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) сохранили свои позиции в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (pound for pound, P4P) по версии журнала The Ring после очного поединка, завершившегося вничью, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Издание отмечает, что результат их боя никак не повлиял на первую десятку рейтинга. Так, Головкин остался на втором месте, располагаясь следом за американцем Андре Уордом. Альварес же удержался на седьмой строчке.

В то же время Головкин сохранил за собой лидерство в рейтинге The Ring в среднем весе. При этом Альваресу принадлежит пояс журнала в этой весовой категории.

Полностью ТОП-10 рейтинга P4P по версии The Ring выглядит следующим образом:
1. Андре Уорд
2. Геннадий Головкин
3. Теренс Кроуфорд
4. Василий Ломаченко
5. Гильермо Ригондо
6. Сергей Ковалев
7. Сауль Альварес
8. Мигель Анхель Гарсия
9. Наоя Иноуэ
10. Эррол Спенс.
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