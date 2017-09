Головкин и Альварес после ничьей сохранили свои позиции в рейтинге P4P по версии The Ring

Результат их боя никак не повлиял на первую десятку рейтинга.

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) и мексиканец(49-1-2, 34 КО) сохранили свои позиции в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (pound for pound, P4P) по версии журнала The Ring после очного поединка, завершившегося вничью, сообщает корреспондент Vesti.kz Издание отмечает, что результат их боя никак не повлиял на первую десятку рейтинга. Так, Головкин остался на втором месте, располагаясь следом за американцем Андре Уордом. Альварес же удержался на седьмой строчке.В то же время Головкин сохранил за собой лидерство в рейтинге The Ring в среднем весе. При этом Альваресу принадлежит пояс журнала в этой весовой категории.1. Андре Уорд3. Теренс Кроуфорд4. Василий Ломаченко5. Гильермо Ригондо6. Сергей Ковалев8. Мигель Анхель Гарсия9. Наоя Иноуэ10. Эррол Спенс.