"Им нужны очки, они рушат жизни людей". Брат Фьюри жестко высказался о судьях после ничьей в бою Головкин - "Канело"

Британец призвал исключить из бокса судью, отдавшую победу мексиканцу.
Сегодня 08:30
Ссылки по теме:
- Судья, отдавшая победу "Канело" в бою с Головкиным, объяснила критерии судейства
- Промоутер Головкина призвал привлечь к ответственности насчитавшего ничью в бою с "Канело" судью
- Понятно, что больше всех начудила Берд. Но куда, черт возьми, смотрел Трелла? Головкин влегкую выиграл бой у "Канело" - Боб Арум
Хьюи Фьюри (в центре). Фото: boxingscene.com
Британский боксер супертяжелого веса Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО) жестко высказался в адрес судей на фоне скандала вокруг судейского решения в недавнем бою между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).
В том поединке, завершившемся сенсационной ничьей, Аделаида Берд выставила счет 118:110 в пользу мексиканца, что вызвало бурю негодования со стороны экспертов и болельщиков.
По мнению Фьюри, таких судей, как Берд, следует навсегда исключить из бокса. По его словам, своим решением они рушат жизни людей.
"Судьи - это судьи. Но таких людей, как Берд, не должно быть в боксе. Их следует навсегда исключить из бокса и дисквалифицировать. Очевидно, что им необходимо купить очки. Они, должно быть, слепы, как кроты. Это неправильно, потому что они разрушают жизни людей.
Боксеры все свои силы и время отдают тренировкам, чтобы достичь высот, но потом они доходят до 12-го раунда и судьи их обворовывают. Лучшее, что можно сделать в подобной ситуации, это вообще не доводить свои поединки до конца. Тогда не придется беспокоиться о судьях ", - цитирует Фьюри BoxingScene.com.
На фоне этих событий британец, которому в эти выходные предстоит бой с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозефом Паркером (23-0, 18 КО), заявил, что твердо намерен завершить его досрочно, поскольку он не верит в профессионализм судей.
"Я возьму с собой своих судей - это мои кулаки. Я не верю, что дело дойдёт до подсчета очков. Я не чувствую, что понадобится решение судей, потому что верю, что нокаутирую его на ранней стадии боя", - добавил Фьюри.
В том поединке, завершившемся сенсационной ничьей, Аделаида Берд выставила счет 118:110 в пользу мексиканца, что вызвало бурю негодования со стороны экспертов и болельщиков.
По мнению Фьюри, таких судей, как Берд, следует навсегда исключить из бокса. По его словам, своим решением они рушат жизни людей.
"Судьи - это судьи. Но таких людей, как Берд, не должно быть в боксе. Их следует навсегда исключить из бокса и дисквалифицировать. Очевидно, что им необходимо купить очки. Они, должно быть, слепы, как кроты. Это неправильно, потому что они разрушают жизни людей.
Боксеры все свои силы и время отдают тренировкам, чтобы достичь высот, но потом они доходят до 12-го раунда и судьи их обворовывают. Лучшее, что можно сделать в подобной ситуации, это вообще не доводить свои поединки до конца. Тогда не придется беспокоиться о судьях ", - цитирует Фьюри BoxingScene.com.
На фоне этих событий британец, которому в эти выходные предстоит бой с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозефом Паркером (23-0, 18 КО), заявил, что твердо намерен завершить его досрочно, поскольку он не верит в профессионализм судей.
"Я возьму с собой своих судей - это мои кулаки. Я не верю, что дело дойдёт до подсчета очков. Я не чувствую, что понадобится решение судей, потому что верю, что нокаутирую его на ранней стадии боя", - добавил Фьюри.