"Патриотизм не ослепляет меня". Мексиканский гитарист на концерте поддержал Головкина после боя с "Канело"

Поединок завершился вничью.
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Карлос Сантана. Фото с сайта gitarre.ru
В сети появилось видео с концерта легендарного американского гитариста-виртуоза с мексиканскими корнями Карлоса Сантаны, на котором исполнитель называет чемпиона мира по версиям WBA(Super) WBC IBF IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина "настоящим мексиканцем", передает корреспондент Vesti.kz.
"Мы были свидетелями многих боев. Классических, элегантных. Мексиканцы - эти парни, я думаю, всегда смотрят вперед. И GGG тоже смотрит вперед. Он больший мексиканец, чем настоящие мексиканцы. Патриотизм не ослепляет меня, и я болею за боксеров, которые прессингуют. GGG шел вперед все время. Он дрался по-мексикански, больше, чем сам мексиканец. Мы с нетерпением ждем реванша", - отметил Сантана.
Напомним, бой между Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом состоялся утром 17 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. По итогам 12 раундов была зафиксирована ничья. Наибольший резонанс вызвали оценки Аделаиды Берд, которая выставила 118-110 в пользу "Канело", тогда как второй судья отдал победу Головкину со счетом 115-113, а третий насчитал ничью 114-114.
Добавим, что статистика точных и чистых ударов Головкина и Альвареса по раундам показывает двукратное преимущество казахстанца. С ней можно ознакомиться здесь.
Отметим, что американский обозреватель сайта Splitdboxing.com Джимми Де Марино рассказал как мексиканская публика освистала Альвареса.
Сам бой Головкина и "Канело" установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena. Между тем мексиканец обозначил сроки реванша, а команда казахстанца призвала не затягивать переговоры по проведению повторного боя.
"Мы были свидетелями многих боев. Классических, элегантных. Мексиканцы - эти парни, я думаю, всегда смотрят вперед. И GGG тоже смотрит вперед. Он больший мексиканец, чем настоящие мексиканцы. Патриотизм не ослепляет меня, и я болею за боксеров, которые прессингуют. GGG шел вперед все время. Он дрался по-мексикански, больше, чем сам мексиканец. Мы с нетерпением ждем реванша", - отметил Сантана.
Legendary musician Carlos Santana loves @GGGBoxing style #MexicanStyle pic.twitter.com/wNnkHkiuUm— Shop GGG (@shopGGG) 20 сентября 2017 г.
Напомним, бой между Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом состоялся утром 17 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. По итогам 12 раундов была зафиксирована ничья. Наибольший резонанс вызвали оценки Аделаиды Берд, которая выставила 118-110 в пользу "Канело", тогда как второй судья отдал победу Головкину со счетом 115-113, а третий насчитал ничью 114-114.
Добавим, что статистика точных и чистых ударов Головкина и Альвареса по раундам показывает двукратное преимущество казахстанца. С ней можно ознакомиться здесь.
Отметим, что американский обозреватель сайта Splitdboxing.com Джимми Де Марино рассказал как мексиканская публика освистала Альвареса.
Сам бой Головкина и "Канело" установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena. Между тем мексиканец обозначил сроки реванша, а команда казахстанца призвала не затягивать переговоры по проведению повторного боя.