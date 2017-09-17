Бой Головкин - "Канело" изобразили в стиле видеоигры

Поединок продолжает набирать колоссальный интерес в сетях.
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Поединок казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса изобразили в стиле видеоигры Nintendo, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Головкин и "Канело" завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
#GGGCanelo pic.twitter.com/qIabUVcQFk— Yuri Tarantin (@YuriTarantin) 20 сентября 2017 г.
Добавим, что сегодня были озвучены предварительные данные о выручке с PPV-продаж на бой Головкина и Альвареса в Лас-Вегасе. Вместе с тем, Vesti.kz подсчитали приблизительный доход боксеров за их бой. Подробнее можно узнать здесь.