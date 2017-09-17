Бой Головкин - "Канело" изобразили в стиле видеоигры

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Россия 6:0
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Локомотив М Амкар 0:1
Зенит Уфа 3:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Манчестер Юнайтед Эвертон 4:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Жирона Севилья 0:1
Лас-Пальмас Атлетик 1:0
Реал Сосьедад Реал М 1:3
Эспаньол Сельта 2:1
Валенсия Малага 5:0
Барселона Эйбар 6:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Дженоа Лацио 2:3
Болонья Интер 1:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 5:0
Боруссия М Штутгарт 2:0
Шальке-04 Бавария 0:3
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Кайсар Астана 1:4
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 1:0
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 2:0
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 2:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Динамо М Автомобилист 0:1
Салават Юлаев Северсталь 0:2
Ак Барс Динамо Р 7:2
Амур Витязь 3:5
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 4:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 1:2
Номад Бейбарыс 4:0
Темиртау Иртыш 1:3
Алматы Алтай-Торпедо 4:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 3:4
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 0:4
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Нара Путинцева 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Керн Бублик 1:2
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 0:2
Недовесов Башич 2:0
Стаховский Попко 2:0
Янковиц Бублик 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/4"
Султанов Мауленов 2:0
Ибрашева Баходырова 0:2
Детковская Меренкова 1:0 ТП
Юлдашева Куламбаева 0:2
Голопутова Айзатулина 1:2
Аяп Исмаилов 2:0
Черкасова Ким 0:2
Цивадзе, Цой Нарбеков, Жукаев 2:1
Бетов, Павлюченков Пак, Ташбулатов 2:0
Колиснык, Щерба Ломакин, Мауленов 2:0
Ломакин Каримов 0:2
Уколова Дмитриченко 2:0
Хасанов Лопес-Перес 0:2
Нарбеков Бркич 0:2
Детковская, Куламбаева Ким, Шарипова 2:0
Фомин, Шофайзиев Аяп, Дулдаев 1:2
Палкина, Дражич Голопутова, Калинина 2:0
Хасанов, Сафиуллин Смирнов, Ужыловский 0:2
Пехова, Солнышкина Дмитриченко, Коваль 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Санкт-Петербург (Россия) - 2017"
Лансере Айнитдинова 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/8"
Иванов, Катич Бакс, Дассен 0:2
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят 4:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 10:7
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 3:0
>>>
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Эйбар 6:1
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Болонья Интер 1:1
Беневенто Рома 22:00
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Шальке-04 Бавария 0:3
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Гамбург Боруссия Д 00:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Атырау 0:0
Кайрат Ордабасы 20:00
Актобе Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 1:0
Каспий Экибастуз 1:0
Махтаарал Кайрат А 17:00
Кыран Кызыл-Жар СК 2:3
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 3:1
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 1:0
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят 4:0
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 3:0
Австралия Китайский Тайбей 0:1
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 2:0
Стаховский Попко 2:0
Янковиц Бублик 0:2
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 10:7
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Динамо М ЦСКА М 19:30
Спартак М Анжи 22:00
Ростов Локомотив М 19:30
Краснодар Зенит 22:00
Анжи Рубин 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Лестер Сити Ливерпуль 22:30
Брайтон Ньюкасл 21:00
Арсенал Вест Бромвич 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Леванте Реал Сосьедад 02:00
Атлетико М Севилья 17:00
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Хетафе Вильярреал 20:15
Реал Сосьедад Валенсия 00:45
Бетис Леванте 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Беневенто Рома 22:00
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Рома Удинезе 19:00
Ювентус Торино 00:45
Сампдория Милан 16:30
Интер Дженоа 19:00
Фиорентина Аталанта 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Гамбург Боруссия Д 00:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Боруссия Д Боруссия М 22:30
Ганновер 96 Кельн 19:30
Байер Гамбург 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Атырау 0:0
Кайрат Ордабасы 20:00
Актобе Тобол 20:00
Астана Тараз 15:00
Акжайык Шахтер
Окжетпес Атырау
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Махтаарал Кайрат А 17:00
Кыран Кызыл-Жар СК 2:3
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Сити Шахтер Д 00:45
Наполи Фейеноорд 00:45
Боруссия Д Реал М 00:45
АПОЕЛ Тоттенхэм 00:45
Севилья Марибор 00:45
Спартак М Ливерпуль 00:45
Бешикташ РБ Лейпциг 00:45
ФК Монако Порту 00:45
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Нюрнберг Бохум 00:30
Бохум Ингольштадт 04 17:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Пирин Верея 23:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Маккаби Х 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Фастав Злин Славия П 21:00
Футбол. Юношеская лига УЕФА 2017/18
Кайрат (U-19) Краснодар (U-19) 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Трактор Нефтехимик 20:00
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Трактор Ак Барс 17:30
Барыс СКА 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Сарыарка Металлург Нк 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер 15:00
Астана Бейбарыс 19:00
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Номад Кулагер 13:00
Астана Бейбарыс 17:00
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Арлан Номад
Астана Кулагер
Арлан Номад
Астана Кулагер
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 3:1
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Алтай (мол) УК Белые Медведи (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 19:00
Алтай (мол) УК Белые Медведи (мол) 18:30
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 1:0
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 14:05
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Австралия Китайский Тайбей 0:1
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 15:00
Фиджи Казахстан 18:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Астана Сарейет Рамалла 12:30
Петрохим Моно Вампир 17:30
Моно Вампир Астана 14:45
Чокс-То-Гоу Петрохим 19:45
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
СК Индия Алматы 15:00
Иле Ларестан 17:00
Узбечка АГМК 19:00
Ларестан СК Индия 15:00
Иле Узбечка 17:00
АГМК Алматы 19:00
Обсуждаемые

Головкин - Альварес II. На какой арене должен состояться реванш?

Бой Головкин - "Канело" изобразили в стиле видеоигры

Поединок продолжает набирать колоссальный интерес в сетях.

Ссылки по теме:

1 Комментариев
Фото BoxingScene©
Фото BoxingScene©

Поединок казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса изобразили в стиле видеоигры Nintendo, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Головкин и "Канело" завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес

Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров. А Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.
 

Добавим, что сегодня были озвучены предварительные данные о выручке с PPV-продаж на бой Головкина и Альвареса в Лас-Вегасе. Вместе с тем, Vesti.kz подсчитали приблизительный доход боксеров за их бой. Подробнее можно узнать здесь.

Все новости о бое Головкин - "Канело" Альварес

  Комментариев: 1
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Naiman Сегодня 18:56
Статус: МСМК
Рейтинг: 756
Ответить 0
 