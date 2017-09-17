Российский промоутер рассказал, с кем Головкин может встретиться в декабре

Он считает, что Альварес возьмет полугодичную паузу.

Российский промоутер Владимир Хрюнов в колонке для "Спорт-Экспресса" сообщил, что чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) может провести бой с британцем Билли Джо Сондерсом (25-0, 12 КО), который владеет титулом WBO в этом же дивизионе. По его словам, также есть вариант встретиться с пуэрториканцем Мигелем Котто.



В минувшие выходные Головкин и Сондерс успешно защитили свои титулы. Казахстанец в Лас-Вегасе свел вничью поединок с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), а британец в Лондоне единогласным решением судей победил американца Вилли Монро-младшего (21-3, 6 КО).



Бой Головкин - Сондерс, если состоится, выявит абсолютного чемпиона мира в среднем весе - последним такое звание в 2005 году носил американец Джермейн Тейлор (33-4-1, 20 КО).



"Альварес, проведя такой сложный бой, заслужил хороший отдых - больше, чем полгода. А Головкин, с учетом своей активности, может в этом году провести еще один поединок - в декабре с Билли Джо Сондерсом, чтобы объединить все пояса. У него подписан контракт на этот бой. Или есть еще один вариант - встретиться с Мигелем Котто. Бой с ним - большая веха для Головкина, которая расширит его аудиторию в Америке. А если случится так, что Геннадий пройдет это все вместе, тогда, наверное, вновь всплывет Альварес, который к тому моменту отдохнет и увеличит свою массу.



"Канело" же еще очень мало лет. Если приключения с Головкиным все же не случится, а Котто он уже побеждал, то, возможно, он пойдет по следу Геннадия, подъедая все, что осталось. Вполне может быть бой с Сондерсом, например, он будет логичным. Но такое - не раньше, чем следующей весной.



У Альвареса нет престижных титулов, но есть любовь мексиканского народа. И она подкреплена тем, что он в воскресенье укрепил состоятельность другого мексиканского идола - Оскара Де Ла Хойи как промоутера. Представляете, как себя чувствует Де Ла Хойя, которого сейчас каждый, подходя, хлопает по плечу: "Ну и крут же ты, Оскар! Ничья - в таком бою!". Я еще не видел никогда его удовлетворенным, как после этого поединка. На сегодня это его самая большая победа, с которой я бы и хотел его поздравить".



Ранее сам Сондерс бросил вызов Головкину. Казахстанец планирует до конца года провести еще один бой. Помешать встрече с Сондерсом могут его финансовые запросы - промоутер Головкина заявил, что британец требует "безумные деньги".