Битва Головкина и "Канело" была великолепной. Второй бой будет еще ярче - легендарный комментатор

Их первый бой установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
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- "Канело" Альварес обозначил сроки для проведения реванша с Головкиным
- Бой Головкина и "Канело" установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena
Фото Reuters©
Американский комментатор телеканалов HBO, ESPN, Fox и Showtime Боб Шеридан в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился своими впечатлениями от просмотра боя чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса.
72-летний Шеридан введен в Зал славы мирового бокса. В телеэфире он отработал более 10 тысяч часов, комментируя бои таких легендарных боксеров, как Мохаммед Али, Джо Фрейзер, Шугар Рэй Леонард, Роберт Дюран, Леннокс Льюис, Бернард Хопкинс и других.
"Это была великолепная битва, - говорит Шеридан о бое Головкин - Альварес. - Два равных соперника устроили настоящее представление. Хитрый и техничный Альварес против мощного и неудержимого Головкина. На мой взгляд, в этом близком бою чуть лучше был Головкин. Он взял как минимум семь раундов. За "Канело" остались первые три раунда и концовка боя. Не хочу комментировать ошибку судьи, об этом было много сказано. Я думаю, что ничья - неплохой результат для обоих спортсменов.
Впереди нас ожидает повторный поединок, который станет главным событием предстоящего года. Оппоненты уже присмотрелись друг к другу, а значит, нас ожидает более качественный бокс. Однозначно, второй поединок будет еще ярче. Я считаю, что реванш будет не раньше сентября следующего года. Перед этой схваткой Головкин встретится с Сондерсом или Котто. Возможно, ему удастся провести два боя. Однако это решение останется за командой Головкина", - отметил Шеридан.
Бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью. Счет судейских записок: 118-110 в пользу мексиканца, 115-113 в пользу казахстанца и 114-114.
Между тем стала известна статистика точных и чистых ударов Головкина и Альвареса по раундам, которая показывает двукратное преимущество казахстанца. С ней можно ознакомиться здесь.
Сам бой Головкина и "Канело" установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena. Между тем мексиканец обозначил сроки реванша, а команда казахстанца призвала не затягивать переговоры по проведению повторного боя.
72-летний Шеридан введен в Зал славы мирового бокса. В телеэфире он отработал более 10 тысяч часов, комментируя бои таких легендарных боксеров, как Мохаммед Али, Джо Фрейзер, Шугар Рэй Леонард, Роберт Дюран, Леннокс Льюис, Бернард Хопкинс и других.
"Это была великолепная битва, - говорит Шеридан о бое Головкин - Альварес. - Два равных соперника устроили настоящее представление. Хитрый и техничный Альварес против мощного и неудержимого Головкина. На мой взгляд, в этом близком бою чуть лучше был Головкин. Он взял как минимум семь раундов. За "Канело" остались первые три раунда и концовка боя. Не хочу комментировать ошибку судьи, об этом было много сказано. Я думаю, что ничья - неплохой результат для обоих спортсменов.
Впереди нас ожидает повторный поединок, который станет главным событием предстоящего года. Оппоненты уже присмотрелись друг к другу, а значит, нас ожидает более качественный бокс. Однозначно, второй поединок будет еще ярче. Я считаю, что реванш будет не раньше сентября следующего года. Перед этой схваткой Головкин встретится с Сондерсом или Котто. Возможно, ему удастся провести два боя. Однако это решение останется за командой Головкина", - отметил Шеридан.
Бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью. Счет судейских записок: 118-110 в пользу мексиканца, 115-113 в пользу казахстанца и 114-114.
Между тем стала известна статистика точных и чистых ударов Головкина и Альвареса по раундам, которая показывает двукратное преимущество казахстанца. С ней можно ознакомиться здесь.
Сам бой Головкина и "Канело" установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena. Между тем мексиканец обозначил сроки реванша, а команда казахстанца призвала не затягивать переговоры по проведению повторного боя.