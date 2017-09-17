"Канело" в бою с Головкиным включил заднюю с первого раунда - заслуженный тренер Казахстана

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Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:3
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Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 1:3
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РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
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Номад Бейбарыс 1:2
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
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Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
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Черкасова Ким 0:2
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Керн Бублик 1:2
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Болонья Интер 00:45
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Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Витязь 2:3
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
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Номад Бейбарыс 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
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Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Керн Бублик 1:2
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 18:30
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Ростов Локомотив М 19:30
Краснодар Зенит 22:00
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Лестер Сити Ливерпуль 22:30
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Атлетик Атлетико М 23:55
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Атлетико М Севилья 17:00
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Хетафе Вильярреал 20:15
Реал Сосьедад Валенсия 00:45
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Ювентус Фиорентина 00:45
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Сампдория Милан 16:30
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Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Гамбург Боруссия Д 00:30
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Боруссия Д Боруссия М 22:30
Ганновер 96 Кельн 19:30
Байер Гамбург 22:00
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Акжайык Атырау 18:00
Кайрат Ордабасы 20:00
Актобе Тобол 20:00
Астана Тараз 15:00
Акжайык Шахтер
Окжетпес Атырау
Ордабасы Иртыш
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Каспий Экибастуз 16:30
Махтаарал Кайрат А 17:00
Кыран Кызыл-Жар СК 17:00
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
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Трактор ХК Сочи 20:00
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Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Трактор Нефтехимик 20:00
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Трактор Ак Барс 17:30
Барыс СКА 19:30
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Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Сарыарка Металлург Нк 19:00
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Номад Бейбарыс 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Арлан Номад
Астана Кулагер
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Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 18:30
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
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Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 14:05
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 15:00
Фиджи Казахстан 18:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Астана Сарейет Рамалла 12:30
Петрохим Моно Вампир 17:30
Моно Вампир Астана 14:45
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
СК Индия Алматы 15:00
Иле Ларестан 17:00
Обсуждаемые

Головкин - Альварес II. На какой арене должен состояться реванш?

"Канело" в бою с Головкиным включил заднюю с первого раунда - заслуженный тренер Казахстана

По его мнению, GGG выиграл этот поединок вчистую.

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Фото с сайта news.abs-cbn.com
Фото с сайта news.abs-cbn.com
Известный казахстанский тренер по боксу Игорь Фель, подготовивший большое количество мастеров международного класса и будущих призеров различных боксерских турниров, считает, что Геннадий Головкин полностью перебоксировал Сауля "Канело" Альвареса в недавнем поединке в Лас-Вегасе. Вот что он рассказал Vesti.kz.

- Головкин победил однозначно. Да, можно сказать, что первый и второй раунды получились невнятными. Можно даже "подарить" Альваресу 11-й и 12-й раунды ко Дню независимости Мексики. Но остальные раунды остались за Головкиным. Это беспрецедентный случай. Было предвзятое судейство со стороны Аделаиды Берд. Как мне написал друг, бывший главный тренер сборной Кыргызстана, и сюда коррупция добралась. Вот так и вытащили победу из кармана Геннадия, - рассказал Фель.

- Как Вам бокс "Канело". Он Вас чем-то удивил?

- Удивил, и неприятно. Помните, я говорил, что Альварес - боец, воин по духу. А тут включил заднюю с первого раунда. Потом он сказал, что это тактический ход. Но в боксе существует такое правило: при равном количестве нанесенных ударов преимущество отдается более активному боксеру. А в этом поединке Головкин был активен во всех раундах. Не может быть других мнений.

- В США считают, что "Канело" наносил более чувствительные и прицельные удары. Что думаете по этому поводу?

- У Альвареса были всплески в двух-трех раундах, да и то они длились не более десяти секунд, а потом снова начинал обтирать канаты. А раунд состоит из трех минут. То есть все остальное время доминировал Головкин. Можно было бы о чем-то говорить, если бы "Канело" отправил Гену в нокдаун. Да, были всплески и удары у Альвареса, но Головкин нанес большое количество ударов. Когда ты постоянно защищаешься и в каком-то эпизоде наносишь три удара, то, конечно, все на них обращают внимание. Тогда как до этого не заметили 20 ударов от Головкина. Пускай не ошеломляющих, но он их наносил же. Говорю как специалист, Головкин в одну кассу выиграл. А результаты боя стали для меня шоком. 

- Такое решение судей объясняют заинтересованностью некоторых лиц в проведении повторного боя.

- Читал тоже об этом, что хотят собрать как можно больше денег. Думаю, Геннадий нас еще заставит за себя поболеть.

- Заметили страх Альвареса перед Головиным во время боя?

- "Канело" побаивался. По рисунку боя я был на сто процентов уверен в победе Головкина. Ни в одном из раундов Гена не дал повода для беспокойства за исход поединка. Небольшие вспышки Альвареса никак не могли повлиять на результат боя, разве что он это делал на публику.

Да, мексиканец решил было в "золотых" 11-м и 12-м раундах навязать бой, но у него ничего не получилось. На его взрывы Головкин отвечал такими же атаками и все вернул. Альварес боялся наткнуться на ответный удар. Почти все 12 раундов отзащищался с высоко поднятыми руками. Когда такое было? Обычно он продавливал соперника, а здесь включил заднюю.

- Верите, что их второй бой состоится в следующем году?

- Не исключено. Возможно, еще потянут со временем, чтобы понагнетать обстановку и хорошо на этом заработать. Все решают деньги. Золотого тельца никто не отменял.   

Напомним, что бой Головкина и "Канело" прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью, чем вызвал бурю негодования среди экспертов. Наибольший резонанс вызвали оценки Аделаиды Берд, которая выставила 118-110 в пользу "Канело", тогда как второй судья отдал победу Головкину со счетом 115-113, а третий насчитал ничью 114-114.

Все новости о бое Головкин - Альварес


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