"Канело" в бою с Головкиным включил заднюю с первого раунда - заслуженный тренер Казахстана

По его мнению, GGG выиграл этот поединок вчистую.
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Фото с сайта news.abs-cbn.com
Известный казахстанский тренер по боксу Игорь Фель, подготовивший большое количество мастеров международного класса и будущих призеров различных боксерских турниров, считает, что Геннадий Головкин полностью перебоксировал Сауля "Канело" Альвареса в недавнем поединке в Лас-Вегасе. Вот что он рассказал Vesti.kz.
- Головкин победил однозначно. Да, можно сказать, что первый и второй раунды получились невнятными. Можно даже "подарить" Альваресу 11-й и 12-й раунды ко Дню независимости Мексики. Но остальные раунды остались за Головкиным. Это беспрецедентный случай. Было предвзятое судейство со стороны Аделаиды Берд. Как мне написал друг, бывший главный тренер сборной Кыргызстана, и сюда коррупция добралась. Вот так и вытащили победу из кармана Геннадия, - рассказал Фель.
- Как Вам бокс "Канело". Он Вас чем-то удивил?
- Удивил, и неприятно. Помните, я говорил, что Альварес - боец, воин по духу. А тут включил заднюю с первого раунда. Потом он сказал, что это тактический ход. Но в боксе существует такое правило: при равном количестве нанесенных ударов преимущество отдается более активному боксеру. А в этом поединке Головкин был активен во всех раундах. Не может быть других мнений.
- В США считают, что "Канело" наносил более чувствительные и прицельные удары. Что думаете по этому поводу?
- У Альвареса были всплески в двух-трех раундах, да и то они длились не более десяти секунд, а потом снова начинал обтирать канаты. А раунд состоит из трех минут. То есть все остальное время доминировал Головкин. Можно было бы о чем-то говорить, если бы "Канело" отправил Гену в нокдаун. Да, были всплески и удары у Альвареса, но Головкин нанес большое количество ударов. Когда ты постоянно защищаешься и в каком-то эпизоде наносишь три удара, то, конечно, все на них обращают внимание. Тогда как до этого не заметили 20 ударов от Головкина. Пускай не ошеломляющих, но он их наносил же. Говорю как специалист, Головкин в одну кассу выиграл. А результаты боя стали для меня шоком.
- Такое решение судей объясняют заинтересованностью некоторых лиц в проведении повторного боя.
- Читал тоже об этом, что хотят собрать как можно больше денег. Думаю, Геннадий нас еще заставит за себя поболеть.
- Заметили страх Альвареса перед Головиным во время боя?
- "Канело" побаивался. По рисунку боя я был на сто процентов уверен в победе Головкина. Ни в одном из раундов Гена не дал повода для беспокойства за исход поединка. Небольшие вспышки Альвареса никак не могли повлиять на результат боя, разве что он это делал на публику.
Да, мексиканец решил было в "золотых" 11-м и 12-м раундах навязать бой, но у него ничего не получилось. На его взрывы Головкин отвечал такими же атаками и все вернул. Альварес боялся наткнуться на ответный удар. Почти все 12 раундов отзащищался с высоко поднятыми руками. Когда такое было? Обычно он продавливал соперника, а здесь включил заднюю.
- Верите, что их второй бой состоится в следующем году?
- Не исключено. Возможно, еще потянут со временем, чтобы понагнетать обстановку и хорошо на этом заработать. Все решают деньги. Золотого тельца никто не отменял.
Напомним, что бой Головкина и "Канело" прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью, чем вызвал бурю негодования среди экспертов. Наибольший резонанс вызвали оценки Аделаиды Берд, которая выставила 118-110 в пользу "Канело", тогда как второй судья отдал победу Головкину со счетом 115-113, а третий насчитал ничью 114-114.
Все новости о бое Головкин - Альварес
- Головкин победил однозначно. Да, можно сказать, что первый и второй раунды получились невнятными. Можно даже "подарить" Альваресу 11-й и 12-й раунды ко Дню независимости Мексики. Но остальные раунды остались за Головкиным. Это беспрецедентный случай. Было предвзятое судейство со стороны Аделаиды Берд. Как мне написал друг, бывший главный тренер сборной Кыргызстана, и сюда коррупция добралась. Вот так и вытащили победу из кармана Геннадия, - рассказал Фель.
- Как Вам бокс "Канело". Он Вас чем-то удивил?
- Удивил, и неприятно. Помните, я говорил, что Альварес - боец, воин по духу. А тут включил заднюю с первого раунда. Потом он сказал, что это тактический ход. Но в боксе существует такое правило: при равном количестве нанесенных ударов преимущество отдается более активному боксеру. А в этом поединке Головкин был активен во всех раундах. Не может быть других мнений.
- В США считают, что "Канело" наносил более чувствительные и прицельные удары. Что думаете по этому поводу?
- У Альвареса были всплески в двух-трех раундах, да и то они длились не более десяти секунд, а потом снова начинал обтирать канаты. А раунд состоит из трех минут. То есть все остальное время доминировал Головкин. Можно было бы о чем-то говорить, если бы "Канело" отправил Гену в нокдаун. Да, были всплески и удары у Альвареса, но Головкин нанес большое количество ударов. Когда ты постоянно защищаешься и в каком-то эпизоде наносишь три удара, то, конечно, все на них обращают внимание. Тогда как до этого не заметили 20 ударов от Головкина. Пускай не ошеломляющих, но он их наносил же. Говорю как специалист, Головкин в одну кассу выиграл. А результаты боя стали для меня шоком.
- Такое решение судей объясняют заинтересованностью некоторых лиц в проведении повторного боя.
- Читал тоже об этом, что хотят собрать как можно больше денег. Думаю, Геннадий нас еще заставит за себя поболеть.
- Заметили страх Альвареса перед Головиным во время боя?
- "Канело" побаивался. По рисунку боя я был на сто процентов уверен в победе Головкина. Ни в одном из раундов Гена не дал повода для беспокойства за исход поединка. Небольшие вспышки Альвареса никак не могли повлиять на результат боя, разве что он это делал на публику.
Да, мексиканец решил было в "золотых" 11-м и 12-м раундах навязать бой, но у него ничего не получилось. На его взрывы Головкин отвечал такими же атаками и все вернул. Альварес боялся наткнуться на ответный удар. Почти все 12 раундов отзащищался с высоко поднятыми руками. Когда такое было? Обычно он продавливал соперника, а здесь включил заднюю.
- Верите, что их второй бой состоится в следующем году?
- Не исключено. Возможно, еще потянут со временем, чтобы понагнетать обстановку и хорошо на этом заработать. Все решают деньги. Золотого тельца никто не отменял.
Напомним, что бой Головкина и "Канело" прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью, чем вызвал бурю негодования среди экспертов. Наибольший резонанс вызвали оценки Аделаиды Берд, которая выставила 118-110 в пользу "Канело", тогда как второй судья отдал победу Головкину со счетом 115-113, а третий насчитал ничью 114-114.
Все новости о бое Головкин - Альварес