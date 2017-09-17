Головкин - великий боксер и лучший в среднем весе. Но ничья - верное решение, ведь все хотят реванш - мексиканский журналист

Он считает, что Альварес показал хорошую технику.
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Журналист мексиканского телеканала TV Azteca Рене Ромеро, комментируя корреспонденту Vesti.kz исход боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом, отметил явное доминирование GGG в среднем весе.
"Я думаю, был отличный бой двух отличных боксеров. И "Канело" Альварес показал хорошую технику бокса. Головкин же очень силен, его удары очень тяжелые, он великий спортсмен. И я думаю, что ничья в данном случае - верное решение. Все любители бокса хотят увидеть бой-реванш. Я считаю, что Головкин - лучший в среднем весе. Сауль - прекрасный боксер, но он меняет весовые категории. Головкин же - босс дивизиона", - сказал Ромеро.
Скандальный исход боя Головкин - Альварес вынудил букмекеров Лас-Вегаса вернуть часть ставок
Напомним, бой между Головкиным и Альваресом состоялся утром 17 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. По итогам 12 раундов была зафиксирована ничья. Наибольший резонанс вызвали оценки Аделаиды Берд, которая выставила 118-110 в пользу мексиканца, тогда как второй судья отдал победу Головкину со счетом 115-113, а третий насчитал ничью 114-114. При этом Берд уже отстранили от судейства, а также вызвали в Спортивную комиссию штата Невада (NSAC) для обоснования своих оценок.