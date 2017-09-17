Ничья - это ужасно. Головкин не заслужил такое решение - американский журналист

Он считает, что GGG выиграл восемь или девять раундов.
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Журналист известных американских порталов о боксе RingTV и iFLTV Доминик Вердин, который еще до боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом выразил сомнение в судейской объективности, поделился с корреспондентом Vesti.kz своим мнением об исходе поединка.
"Я считаю, что Геннадий Головкин выиграл большее количество раундов. У "Канело" была возможность наносить удары, но по мне - Головкин доминировал, нанес большее количество джебов, диктовал борьбу и не заслужил такое решение. Я считаю, что ничья - это ужасно. Это очередная тень, брошенная на бокс. Потому что Головкин выиграл восемь или девять раундов", - сказал Вердин.
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Напомним, бой между Головкиным и Альваресом состоялся утром 17 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. По итогам 12 раундов была зафиксирована ничья. Наибольший резонанс вызвали оценки Аделаиды Берд, которая выставила 118-110 в пользу мексиканца, тогда как второй судья отдал победу Головкину со счетом 115-113, а третий насчитал ничью 114-114. При этом Берд уже отстранили от судейства, а также вызвали в Спортивную комиссию штата Невада (NSAC) для обоснования своих оценок.