Головкин принял участие в открытии бутика Hublot в Лас-Вегасе

Всего пару дней назад GGG провел 12 раундов в бою против "Канело".
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Фото: twitter.com
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, принял участие в открытии бутика производителя швейцарских часов - компании Hublot - в Лас-Вегасе. Об этом сообщает официальная группа GGG во ВКонтакте.
Головкин является официальным амбассадором всемирно известного бренда часов класса люкс, с которым начал сотрудничать в этом году. Triple G выразил благодарность компании за поддержку.
"Спасибо Вам, Hublot, за то, что вы на моей стороне. Невероятная поддержка для спорта", - написал Головкин в своем Instagram.
Весной казахстанский боксер принял участие в презентации новой коллекции Hublot. Позже компания выпустила специальную серию часов в честь Головкина.
Напомним, Головкин утром 17 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile проводил защиту титулов в бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО). Боксеры не смогли определить победителя, отбоксировав вничью. Таким образом, Головкин прервал свою победную серию из 37 боев и впервые карьере завершил поединок вничью.
Головкин является официальным амбассадором всемирно известного бренда часов класса люкс, с которым начал сотрудничать в этом году. Triple G выразил благодарность компании за поддержку.
"Спасибо Вам, Hublot, за то, что вы на моей стороне. Невероятная поддержка для спорта", - написал Головкин в своем Instagram.
Весной казахстанский боксер принял участие в презентации новой коллекции Hublot. Позже компания выпустила специальную серию часов в честь Головкина.
Напомним, Головкин утром 17 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile проводил защиту титулов в бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО). Боксеры не смогли определить победителя, отбоксировав вничью. Таким образом, Головкин прервал свою победную серию из 37 боев и впервые карьере завершил поединок вничью.
Thank you @hublot for being on my side. Amazing support for the sport. #Repost @hublot ・・・ Hublot Loves Las Vegas! Hublot celebrated the opening of its #LasVegas boutique – at The Shops at Crystals – with a ribbon cutting ceremony, cocktail reception, and special appearance by brand ambassador @GGGboxing. @Hublot_LasVegas #HublotLovesBoxing #GGG #GennadyGolovkin