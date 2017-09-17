Головкин не выиграл у "Канело", я согласен с судьями. Хотя в подсчете очков одна судья явно перебрала - российский комментатор

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Атлетико М Севилья 17:00
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Хетафе Вильярреал 20:15
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Ганновер 96 Кельн 19:30
Байер Гамбург 22:00
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Акжайык Шахтер
Окжетпес Атырау
Ордабасы Иртыш
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Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Трактор Ак Барс 17:30
Барыс СКА 19:30
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Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
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Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Керн Бублик 14:30
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Азербайджан Казахстан
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Групповая гонка. Финалы 14:05
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Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 15:00
Фиджи Казахстан 18:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
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Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Астана Сарейет Рамалла 12:30
Петрохим Моно Вампир 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
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Алматы Ларестан 17:00
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Обсуждаемые

Головкин не выиграл у "Канело", я согласен с судьями. Хотя в подсчете очков одна судья явно перебрала - российский комментатор

Он оценил работу боксеров.

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15 Комментариев
Фото: boxingscene.com
Фото: boxingscene.com

Известный российский специалист и комментатор в мире бокса Владимир Гендлин высказал своем мнение о прошедшем поединке о поединке между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

Их поединок прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью. Одна из судей отдала победу Альваресу со счетом 118-110, что вызвало споры в мире бокса, тогда второй рефери насчитал 115-113 в пользу Головкина, а третий выставил ничью 114-114.

"Бой был великолепный, это классика бокса, давно мы подобного не видели. Это был настоящий, очень интересный бокс, техничный и напряженный во всех отношениях. Мне кажется, что Головкин бой не выиграл, как и Альварес, так что я согласен с судьями. Хотя, может быть, в подсчете очков одна судья явно перебрала.

Головкина подвело однообразие, его манера была предсказуема, а Альварес в некоторых эпизодах выглядел очень хорошо, даже блестяще. Он действовал на контратаках, в ответ, использовал многие защитные движения, которые неопытный глаз не успевает заметить, например, у Альвареса были великолепные "сайд-степы", когда Головкин мазал справа. Во-вторых, у меня есть ощущение, что ударов у Головкина было больше, а попаданий меньше", - цитирует Гендлина Tofight.ru.

Похожей позиции придерживается чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко. Украинец раскритиковал Головкина за то, что тот работал весь бой в однообразной манере.

  Комментариев: 15
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Комментарии

 
 
Санек Васильев Сегодня 08:39
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2126
Старый маразматик из России. В России многие завидуют Головкину, его славе, его популярностм. Особенно после поражения Ковалева. Там и боксеров то не осталось нормальных кроме Руслана Проводникова, одни наркоты и псевдочемпионы типа Поветыча и Лебедева, Кудряшова и других ноунеймов.
Ответить 1
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 09:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1297
Санек Васильев, он сказхал очевидные вещи. Или ты не видел, как Головкин с регулярностью мазал по Альваресу? Или ты не видел как Альварес технично защищался? Или ты не видеол, что Головкин был однообразен (о чем и Ломаченко сказал)? А по лицу Головкина и вовсе можно сказать, что его избили в отличие от лица Альвареса
Ответить -2
 
Санек Васильев Сегодня 10:35
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2126
Шымкентский пацанчик,Как можно выиграть бой убегая весь бой?? Рыжий был активен в каждом раунде лишь первые 20 сек либо последние 20 секунд и ВСЕ. А во всем остальном доминантом был Головкин, полная доминация. Согласен что был близкий бой, но минимум со счетом 116-112 или максимум 115-113 победил Головкин. Тут даже говорить не о чем.
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 10:37
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2126
Шымкентский пацанчик,Конечно сейчас для вас траур, то что рыжему не отдали победу. Вы же троли и хейтеры спите и видете как Головкин оказывается в нокауте))) или молитесь по ходу боя чтобы он проиграл))) так ведь, согласен??)
Ответить 0
 
Ерик Усенов Сегодня 08:46
Статус: Дублёр
Рейтинг: 148
весь мир говорить и пишеть что выиграл головкин а этот старыи пердун говорить что нет
Ответить 2
 
Tamasai Сегодня 08:59
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1400
Я такого специалиста не знаю и знать не хочу,он наверное другой бой смотрел.Vesti.kz где вы откопали такого специалиста или вы специально провоцируете нас.
Ответить 3
 
Нурик Амангалиев Сегодня 09:11
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 645
Я тоже заметил все Американские эксперты говорят что Гена выиграла, а многие Российские наоборот о чем это говорят! Вот такие моменты видишь кто что. А Шымкентский пацанчик и найман легенда только ждет такие моменты, а на других не появлЮтся
Ответить 1
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 09:42
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1297
Нурик Амангалиев, тут всего 2 российских высказались, что не выиграл - какой-то ноунейм боксер Сироткин... и вот этот Генделин. А многие американские как раз таки сказали, что ничья как минимум по праву, просто вам даже не переводят это
Ответить 0
 
Шах Ермекулы Сегодня 09:14
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1627
Это его (fantazy) мнение)
Ответить 0
 
NuriK IsaeV Сегодня 09:35
Статус: Фанат
Рейтинг: 49
Как он не выиграл если одна судья перебрала???
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 09:50
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1297
NuriK IsaeV , а откуда уверенность, что не будь этой судьи - то отдали бы победу Головкину? Помимо этой судьи был еще и другой судья, который ничью поставил.
Ответить 0
 
Расул Андреев Сегодня 09:37
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Я фанат Головкина! Но в этом бою мне кажется Канело точные удары были..
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Шымкентский пацанчик Сегодня 09:49
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1297
Расул Андреев, с этим даже спорить бессмысленно, достаточно просто посмотреть на статистику выброшенных ударов и его процент выше, чем у Головкина
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Марат Жулдаспаев Сегодня 09:47
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1964
Псевдоэксперт бокса,этот Гендлин!!
Ответить 0
 
Nurken Toishyev Сегодня 10:41
Статус: МСМК
Рейтинг: 885
Надо представить что вместо ГГГ бьется чужой для нас боксер,тогда будет видно что и как.Действительно Головкин работал первым номером,занял центр ринга,но при атаках много мазал,проваливался.По статистике Канело нанес больше силовых ударов,а это очень влияет на исход боя. Головкин действовал в той манере который приносил ему победы,но с Канело и Джейкобсом эта тактика уже не дает результат.Реванш будет непростым для Головкина
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