Головкин не выиграл у "Канело", я согласен с судьями. Хотя в подсчете очков одна судья явно перебрала - российский комментатор

Он оценил работу боксеров.
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- Ломаченко раскритиковал Головкина за однообразную работу в бою с "Канело"
- "Канело" подарили ничью. Надеюсь, во втором бою Головкин нокаутирует его - российский боксер
- Ну, может, из-за того, что я болел за Альвареса, я считаю, что он и выиграл у Головкина - непобежденный российский боксер
Известный российский специалист и комментатор в мире бокса Владимир Гендлин высказал своем мнение о прошедшем поединке о поединке между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
Их поединок прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью. Одна из судей отдала победу Альваресу со счетом 118-110, что вызвало споры в мире бокса, тогда второй рефери насчитал 115-113 в пользу Головкина, а третий выставил ничью 114-114.
"Бой был великолепный, это классика бокса, давно мы подобного не видели. Это был настоящий, очень интересный бокс, техничный и напряженный во всех отношениях. Мне кажется, что Головкин бой не выиграл, как и Альварес, так что я согласен с судьями. Хотя, может быть, в подсчете очков одна судья явно перебрала.
Головкина подвело однообразие, его манера была предсказуема, а Альварес в некоторых эпизодах выглядел очень хорошо, даже блестяще. Он действовал на контратаках, в ответ, использовал многие защитные движения, которые неопытный глаз не успевает заметить, например, у Альвареса были великолепные "сайд-степы", когда Головкин мазал справа. Во-вторых, у меня есть ощущение, что ударов у Головкина было больше, а попаданий меньше", - цитирует Гендлина Tofight.ru.
Похожей позиции придерживается чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко. Украинец раскритиковал Головкина за то, что тот работал весь бой в однообразной манере.