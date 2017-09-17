Головкин не выиграл у "Канело", я согласен с судьями. Хотя в подсчете очков одна судья явно перебрала - российский комментатор

Он оценил работу боксеров.

Известный российский специалист и комментатор в мире бокса Владимир Гендлин высказал своем мнение о прошедшем поединке о поединке между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.



Их поединок прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью. Одна из судей отдала победу Альваресу со счетом 118-110, что вызвало споры в мире бокса, тогда второй рефери насчитал 115-113 в пользу Головкина, а третий выставил ничью 114-114.



"Бой был великолепный, это классика бокса, давно мы подобного не видели. Это был настоящий, очень интересный бокс, техничный и напряженный во всех отношениях. Мне кажется, что Головкин бой не выиграл, как и Альварес, так что я согласен с судьями. Хотя, может быть, в подсчете очков одна судья явно перебрала.



Головкина подвело однообразие, его манера была предсказуема, а Альварес в некоторых эпизодах выглядел очень хорошо, даже блестяще. Он действовал на контратаках, в ответ, использовал многие защитные движения, которые неопытный глаз не успевает заметить, например, у Альвареса были великолепные "сайд-степы", когда Головкин мазал справа. Во-вторых, у меня есть ощущение, что ударов у Головкина было больше, а попаданий меньше", - цитирует Гендлина Tofight.ru.



Похожей позиции придерживается чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко. Украинец раскритиковал Головкина за то, что тот работал весь бой в однообразной манере.