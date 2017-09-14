В Сети появилось видео эмоциональной реакции матери "Канело" на ничью в бою с Головкиным

Семь ее сыновей стали профессиональными боксерами.
Сегодня 19:59
Ссылки по теме:
- "Я мексиканец, и я за GGG! Однозначно он выиграл!". Как Лас-Вегас отреагировал на ничью Головкина и Альвареса
- Роуч, Ледерман, Рафаэль и другие эксперты выставили свои счета в поединке Головкин - Альварес
- Промоутер Головкина призвал команду "Канело" не затягивать с реваншем и заявил о готовности вернуться в Лас-Вегас
Сауль Альварес с матерью. Фото Sherdog.com
В Сети появилось видео реакции матери мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса Аны Марии Барраган на объявление итогов боя с чемпионом мира по версиям WBA (Super) WBC IBF IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает La Opinion.
Она поддерживала своего сына во время боя на арене T-Mobile и очень эмоционально отреагировала на судейское решение заявив: "Все в этом мире продается. Мой сын выиграл этот бой. Они "украли" победу".
Отметим, что Барраган воспитала восьмерых детей, из них семь сыновей, причем все они стали профессиональными боксерами.
Отметим, что болельщики освистали решение судей назначить ничью в бою Головкина и Альвареса. Позднее вердикт возмутил фанатов бокса со всего мира. Сам Альварес признал силу GGG. В свою очередь Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.
Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако он все равно защитил свои титулы и стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса.
"Я мексиканец, и я за GGG! Однозначно он выиграл!". Как Лас-Вегас отреагировал на ничью Головкина и Альвареса
Сам бой Головкина и "Канело" установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena. Между тем мексиканец обозначил сроки реванша, а команда казахстанца призвала не затягивать переговоры по проведению повторного боя.
Все новости о бое Головкин - Альварес