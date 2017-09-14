Ни один спортсмен в Казахстане, гипотетически, 40 миллионов за бой не зарабатывал. Порадуемся за Головкина - Махметов

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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Анжи Краснодар 1:5
Тосно Спартак М 2:2
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 0:0
Челси Арсенал 0:0
Манчестер Юнайтед Эвертон 4:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:3
Жирона Севилья 0:1
Лас-Пальмас Атлетик 1:0
Реал Сосьедад Реал М 1:3
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 2:1
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 1:3
Дженоа Лацио 2:3
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
Боруссия Д Кельн 5:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 2:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Шахтер Окжетпес 2:1
Кайсар Астана 1:4
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 1:2
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 2:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Авангард Югра 3:2 ОТ
Барыс Сибирь 0:4
Динамо М Автомобилист 0:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Алырзаев 3:0
Головкин Альварес 1:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 20:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 1:2
Като Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Нара Путинцева 2:1
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал Сосьедад Реал М 1:3
Эспаньол Сельта 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Дженоа Лацио 2:3
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Кайсар Астана 1:4
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Северсталь 0:0
Ак Барс Динамо Р 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 1:2
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Нара Путинцева 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Динамо М ЦСКА М 19:30
Спартак М Анжи 22:00
Ростов Локомотив М 19:30
Краснодар Зенит 22:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Лестер Сити Ливерпуль 22:30
Брайтон Ньюкасл 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Леванте Реал Сосьедад 02:00
Атлетико М Севилья 17:00
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Хетафе Вильярреал 20:15
Реал Сосьедад Валенсия 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Рома Удинезе 19:00
Ювентус Торино 00:45
Сампдория Милан 16:30
Интер Дженоа 19:00
Фиорентина Аталанта 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Гамбург Боруссия Д 00:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Боруссия Д Боруссия М 22:30
Ганновер 96 Кельн 19:30
Байер Гамбург 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Кайрат Ордабасы 20:00
Астана Тараз 15:00
Акжайык Шахтер
Окжетпес Атырау
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Нюрнберг Бохум 00:30
Бохум Ингольштадт 04 17:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Маккаби Т-А Маккаби Х 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Фастав Злин Славия П 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Северсталь 0:0
Ак Барс Динамо Р 22:30
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Трактор Нефтехимик 20:00
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Трактор Ак Барс 17:30
Барыс СКА 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Сарыарка Металлург Нк 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 1:2
Номад Бейбарыс 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Керн Бублик 14:00
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 14:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 14:05
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 15:00
Фиджи Казахстан 18:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Астана Сарейет Рамалла 12:30
Петрохим Моно Вампир 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
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Ни один спортсмен в Казахстане, гипотетически, 40 миллионов за бой не зарабатывал. Порадуемся за Головкина - Махметов

Он пояснил свою позицию по бою с Альваресом.

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2 Комментария
Фото Турара Казангапова©, Vesti.kz
Фото Турара Казангапова©, Vesti.kz
Известный спортивный функционер Айдар Махметов рассказал о нереализованных вариантах в промоушне поединка между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом, а также поделился ожиданиями от повторного поединка, передает корреспондент Vesti.kz

По словам Махметова, Головкин, даже несмотря на ничейный результат поединка с мексиканцем, все равно остается победителем.

- Стороны остались при своих, а интерес еще сильнее вырос. Люди не поняли, кто выиграл. Да, все видели, кто выиграл неофициально, но официально... Завтра эмоции забудутся, а результат останется. На мой взгляд, матч-реванш принесет еще больше денег всем заинтересованным сторонам. И это нормально. До сегодняшнего дня ни один спортсмен в Казахстане, гипотетически, 40 миллионов за бой или за какое-то выступление не зарабатывал. Надо порадоваться за Геннадия, что к нему наконец пришел такой гонорар, - рассказал Махметов на брифинге в СЦК.

- Айдар, Вы озвучили возможный общий гонорар Геннадия. Как Вы считаете, насколько он вырастет в повторном бою?

- Вопрос гонорара - это больше инсинуации. Разные суммы были озвучены. То 15 миллионов называли как фиксированные гонорары. Перед боем уже три и пять миллионов. То есть суммы разные. Только налоговые органы штата Невада знают, кто и сколько получит. Процент от платных трансляций распределился 60 на 40 или 70 на 30 в пользу Альвареса, и это оправдано. Головкин продает арены, а Альварес - трансляции.

Выходцы из бывшего Советского Союза не хотят платить за трансляции - мы хотим посмотреть все бесплатно. Еще и возмущаемся, когда что-то не так. Но отрадно осознавать, что Головкин получил достойный гонорар. Супергонорар. Надеюсь, что в реванше получит еще больше. При этом нужно не забывать, что пункт о реванше стоит в контракте у Альвареса. У Головкина, насколько мне известно, нет пункта, предусматривающего обязательный реванш. Но как я понимаю, Альварес не против, ведь через этот бой он приобрел больше уверенности в себе. Он на подъеме. И отказываться не будет. Он озвучил сроки - не раньше мая следующего года. Понятно, что время будет играть против Головкина. Геннадию уже 35, будет - 36. Нужно подумать насчет распределения сил.

Есть такой термин "постареть в бою". У Александра Беленького такое часто встречается. Надеюсь, Геннадия коснется это в меньшей степени. Наблюдая, какой образ жизни он ведет, можно надеяться, что в ближайшее время такой негативной тенденции мы не увидим. Хочется надеяться, что к матчу-реваншу он подойдет во всеоружии. На 90 процентов этот поединок состоится.

- Вы специалист в PR-индустрии. Оцените "состязание" боксеров в мероприятиях, окружавших поединок до и после.

- Не соглашусь с некоторыми моментами. Возможно, Головкину и Альваресу как раз и не хватает скандальных выходок. Однако многие рассматривают это как недостойное мужское поведение. Мейвезер - МакГрегор - это ярчайший контрпример. Но это профессиональный спорт. Это шоу с элементами спорта. Максимальная цель - заработать как можно больше. Если хочешь реализовать себя, есть любительский спорт, где никто не обращает внимания, что ты говоришь.

Я знаю установки Геннадия, его жизненные принципы. Он себе этого делать не позволяет. Но если бы он применял эти "штучки", был бы более агрессивен, более вызывающе себя вел, то его гонорары давно были бы выше. "Канело" себе этого не позволял, потому что понимал, с кем сойдется в ринге. Лишнего себе не позволял. Оба вели себя по-джентльменски. Не вижу, в чем картина может измениться перед ответным боем.

- Вы заметили, что Головкин мало бил по корпусу, но Альварес, наоборот, больше обрабатывал туловище казахстанца. 

- Альварес этим компонентом сильно впечатлил. Не удивил, а впечатлил. Он и в предыдущих боях это делал, но насколько это было можно сделать в бою с Головкиным... Ведь когда бьешь по корпусу, открываешь голову. Но он хорошо эти удары "прятал" и пару раз хорошо попал. Может быть, не плотно, но визуально это смотрелось хорошо. В отличие от Геннадия, который по корпусу сильно так и не попал.

Все уходило в защиту. Это говорит о том, что Альварес готовился к этому бою, много боев Головкина просмотрел. Специально держал руку правую у корпуса, иногда пренебрегая защитой головы. Он знает, как сильно бьет Головкин. Мэттью Макклин, наверное, лучше всех знает. По сломанному ребру. Альварес свою установку в этом компоненте на 100 процентов выполнил. У Геннадия почему не получалось? Я думаю, что Альварес не дал. Если бы он на скачке добавлял левый длинный боковой вдогонку, то, может быть, что-то бы и получилось бы. 

Напомним, титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом завершился вничью. Боксеры не против провести повторный поединок, а промоутер казахстанца Том Леффлер призвал команду соперника не тянуть с этим вопросом.

Озвучены сроки возвращения Головкина на ринг, а также его потенциальные соперники - одним из вариантов следующего боя является британец Билли Джо Сондерс, владеющий поясом Всемирной боксерской организации (WBO).

Все новости о бое Головкин - "Канело" Альварес
  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Blackwolf ! Сегодня 19:12
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2570
ЭТО БОЙ ПОБЕДА КАЗАХСТАНСКОГО СТИЛЯ НАД МЕКСИКАНСКИМ ! ГГГ , ВСЕ ВРЕМЯ ДАВИЛ ! ! ! ДА , какие то установки рыжик держал до конца ! Но джебы ....только джебы от ГГГ все прошли !!! Гонорар от боев будет рекордным и будет еще больше ! Ставку хитрые лисы одхл и хоппик затеяли ....что бы взять еще больше !!! ХОТЯТ САУЛЯ СДЕЛАТЬ ИКОНОЙ ! И только ГГГ-УЛЫ МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ ЭТИМ ПЛУТАМ ОТ БОКСА !!!
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Gabit Kinajt Сегодня 19:42
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1166
Молодец. Такой левый на скачке не подсказал Санчес. Его косяк. Впрочем возможно Гена не захотел рисковать
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