Big Drama Show не получилось. Головкин так и не донес ни одного своего фирменного жесткого удара - Дрозд о бое с "Канело"

По его словам, для судей это был непростой поединок.
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Чемпион мира WBC "в отпуске" в тяжелом весе российский боксер Григорий Дрозд считает, что бой за между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом был очень непростым для судей, сообщает "Спорт-Экспресс".
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"Сегодня был классный поединок. Хочу сразу сказать, что, как и сам Геннадий отметил после боя, Big Drama Show не получилось. Не было той остроты, тех по-настоящему опасных моментов для одного или другого. Но тем не менее это был очень интересный бой. Непростой для судей. Было много близких раундов, и победу могли отдать любому из бойцов. Лично я считаю, что победил Головкин. Если раскладывать бой на эпизоды, то, думаю, Геннадий имел заметное преимущество.
"Канело" выглядел настолько конкурентно, на мой взгляд, потому, что Геннадий в этом бою немного потерял в скорости, а отсюда и в остроте. К сожалению, он так и не донес ни одного своего фирменного жесткого удара справа или слева. Не было вспышки, не было тяжелого момента для Альвареса. По крайне мере, так казалось со стороны. Будь у Головкина его привычная скорость, то, думаю, все было бы по-другому. В сумме Геннадий попал больше и с заметным преимуществом по этому показателю, отлично работал джебом, но Альварес имел свои моменты", - заявил Дрозд.
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Напомним, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.