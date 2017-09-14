Конор МакГрегор и другие бойцы MMA прокомментировали бой Головкин - Альварес

Боксеры завершили поединок вничью.
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Поединок чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе 35-летнего казахстанца Геннадия Головкина и 27-летнего мексиканца Сауля "Канело" Альвареса заинтересовал многих бойцов ММА, сообщает Аllboxing.ru. Они оставили свои комментарии к поединку в твиттере.
"Канело" Альварес обозначил сроки для проведения реванша с Головкиным
"[Судья] Аделейда Берд отдала "Канело" 10 раундов. Ржу", - Даниэль Кормье.
"Эти парни апперкотами лошадь выбьют из кожи", - Джейк Элленбергер, выигравший по ставкам на этот бой 1 300 доларов.
"Поверить не могу, что это настоящие судейские карты", - Крис Вайдман.
"Бред, конечно. Но я не против рематча! Головкин победил...", - Энтони Джонсон.
"Бокс - это сумасшедшая игра", - Конор МакГрегор.
"Канело" выиграл последний раунд, но решение будет в пользу Головкина. Заплатил бы за повторный их поединок. Приятно видеть хорошее боксерское сражение.
Ого, ничья, полагаю, что теперь увидим второй бой. Хороший бой, но нужны судьи получше", - Тито Ортиз.
"Я вижу победителем "Канело" за счет более качественных мощных ударов… Вы увидите и прочтете другое мнение, но в боксе важен ущерб и мощь. Судейские оценки ужасны, но такое происходит, когда бой идет на равных. Я отдал "Канело" раунды: 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, но 8 и 10 раунды могут уйти любому. Все жалуются, но все купят рематч", - Джош Томпсон.
"За такое надо сажать". Реакция соцсетей на оценки судьи 118-110 в пользу "Канело" в бою с Головкиным
Напомним, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.