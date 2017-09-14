Тренер Поветкина и Лебедева увидел коммерческую выгоду в ничейном результате боя Головкин - Альварес

По его словам, GGG надо было нокаутировать мексиканца, чтобы не было бы разговоров о ничьей.
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Фото: ringside24.com
Казахстанскому боксеру Геннадию Головкину необходимо было нокаутировать мексиканца Сауля Альвареса, и тогда не было бы разговоров о коммерческой выгоде ничейного результата, заявил агентству "Р-Спорт" бывший тренер российских боксеров Александра Поветкина и Дениса Лебедева Александр Зимин.
Бой Головкина и Альвареса за титулы WBA Super, IBF и WBC в среднем весе прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью. Счет судейских записок - 118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114. Таким образом, казахстанец сохранил свои титулы.
"Бой Головкина с Альваресом получился интересный, красивый. Но решающей точки не было поставлено. В профессиональном боксе мелкая победа не всегда достоверна. Если выигрывать, то надо выигрывать по-настоящему, ярко. Надо было, чтобы партнер Головкина лежал у его ног. Это была бы самая лучшая победа, и никаких разговоров о ничьей. Если через линзу смотреть этот бой, то Головкин его выиграл", - сказал Зимин.
"Но это коммерческие бои, ничью присудили еще и из-за коммерческих целей, чтобы собрать повторный бой и заработать денег. Все же ждали от Головкина убедительной победы, но ему чего-то не хватило для этого", - добавил собеседник агентства.
Похожей позиции придерживается российский промоутер Владимир Хрюнов. По его словам, ничейный результат боя Головкина и "Альвареса "еще раз доказывает приоритет интересов бизнеса над интересами спорта в современном боксе".
Бой Головкина и Альвареса за титулы WBA Super, IBF и WBC в среднем весе прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью. Счет судейских записок - 118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114. Таким образом, казахстанец сохранил свои титулы.
"Бой Головкина с Альваресом получился интересный, красивый. Но решающей точки не было поставлено. В профессиональном боксе мелкая победа не всегда достоверна. Если выигрывать, то надо выигрывать по-настоящему, ярко. Надо было, чтобы партнер Головкина лежал у его ног. Это была бы самая лучшая победа, и никаких разговоров о ничьей. Если через линзу смотреть этот бой, то Головкин его выиграл", - сказал Зимин.
"Но это коммерческие бои, ничью присудили еще и из-за коммерческих целей, чтобы собрать повторный бой и заработать денег. Все же ждали от Головкина убедительной победы, но ему чего-то не хватило для этого", - добавил собеседник агентства.
Похожей позиции придерживается российский промоутер Владимир Хрюнов. По его словам, ничейный результат боя Головкина и "Альвареса "еще раз доказывает приоритет интересов бизнеса над интересами спорта в современном боксе".