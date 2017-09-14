Не надо жаловаться на решения судей. Есть только один способ выиграть - нокаут - Форман о бое Головкин - Альварес

Легендарный супертяжеловес добавил, что он не зря потратил деньги.
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Джордж Форман. Фото с сайта official-boxing.com
Легендарный американский супертяжеловес Джордж Форман поделился своим мнением о результате поединка между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, КО).
Их бой прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью (118-110 Альваресу, 115-113 Головкину, 114-114). Наибольшие споры вызвали оценки Аделейд Берд, отдавшей победу мексиканцу, которая стала главным героем интернет-мемов.
"Я плачу не за то, чтобы услышать решение судей, а чтобы увидеть отличный бой. В этот раз деньги были потрачены не зря. И, пожалуйста, не надо жаловаться на решения судей. Есть только один способ по-настоящему выиграть бой - нокаут", - сказал Форман, слова которого приводит Allboxing.ru.
Ранее сам Головкин назвал ужасным судейство в бою с Альваресом, а авторитетный американский тренер и эксперт ESPN Тедди Атлас - продуктом "коррупции в боксе" ничейный результат их поединка. Тренер казахстанца Абель Санчес также усомнился в честном судействе, отметив, что "одна из судей пришла с подписанной карточкой".
Их бой прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью (118-110 Альваресу, 115-113 Головкину, 114-114). Наибольшие споры вызвали оценки Аделейд Берд, отдавшей победу мексиканцу, которая стала главным героем интернет-мемов.
"Я плачу не за то, чтобы услышать решение судей, а чтобы увидеть отличный бой. В этот раз деньги были потрачены не зря. И, пожалуйста, не надо жаловаться на решения судей. Есть только один способ по-настоящему выиграть бой - нокаут", - сказал Форман, слова которого приводит Allboxing.ru.
Ранее сам Головкин назвал ужасным судейство в бою с Альваресом, а авторитетный американский тренер и эксперт ESPN Тедди Атлас - продуктом "коррупции в боксе" ничейный результат их поединка. Тренер казахстанца Абель Санчес также усомнился в честном судействе, отметив, что "одна из судей пришла с подписанной карточкой".