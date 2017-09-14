"Я в шоке". Пономарев рассказал о судействе, "выживании" Альвареса и рецепте победы для Головкина в реванше

Российский боксер уверен, что бой выиграл Triple G.

Российский боксер, тренирующийся в лагере, заявил, что находится в состоянии шока от судейского решение в поединке казахстанца против мексиканцаНапомним, что бой завершился вничью. Один судья отдал победу Головкину со счетом 115-113, второй поставил ничью – 114-114, а третий – 118-110 в пользу Альвареса.- Я смотрел поединок в компании Мурата Гассиева и Дениса Шафикова, - говорит Пономарев. - Мы не ожидали такого результата. Гена однозначно выиграл бой. Мы были в шоке, когда огласили судейские записки.- Да. Это его работа, его манера. Первые раунды он прицеливается, смотрит, ждет. Потом начинает включаться по настоящему: атаковать, контратаковать, давить. Не вижу в этом чего-то нового. Все было четко по плану. И бой получился напряженным и интересным. Гена поединок выиграл.- От всей души могу отдать Альваресу три раунда.- Поскольку мы получили ничью, реванш, конечно, нужен. Если бы руку подняли Гене, в реванше не было бы смысла. Но мы получили недосказанную ситуацию, поэтому реванш обязательно нужен.- Может быть, Альварес был чуть более легким на ногах, чем обычно. Он в принципе быстрый. И это ему свойственно. Но я не ожидал, что он будет настолько раскованным. Альваресу нужно отдать должное.- Он подустал после середины боя и пытался продержаться все 12 раундов. Ему это удалось. Выстоял, отбоксировал и получил приятный для себя бонус.- В момент боя и до него - да. Мы все сильно переживали. У нас буквально ладони вспотели. Это был один из самых значимых боев современности. Все его ждали. Но, наверное, из-за судейского вердикта по-настоящему насладиться зрелищем не получилось. Во всяком случае я видел, как развивался бой, и поставить здесь ничью - некрасиво.- Думаю, что он сам будет настроен на нокаут. Будет действовать еще жестче и будет нацелен на досрочное окончание поединка.- Согласен. Уже не секрет. Удары Альвареса не доставляли проблем для Геннадия. Никакого дискомфорта. При этом сам Головкин хорошо попадал. И в последних раундах Альварес уже выживал.