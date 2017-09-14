"Я в шоке". Пономарев рассказал о судействе, "выживании" Альвареса и рецепте победы для Головкина в реванше

Российский боксер уверен, что бой выиграл Triple G.
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Константин Пономарев. Фото: sovsport.ru
Российский боксер Константин Пономарев, тренирующийся в лагере Геннадия Головкина, заявил, что находится в состоянии шока от судейского решение в поединке казахстанца против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.
Напомним, что бой завершился вничью. Один судья отдал победу Головкину со счетом 115-113, второй поставил ничью – 114-114, а третий – 118-110 в пользу Альвареса.
- Я смотрел поединок в компании Мурата Гассиева и Дениса Шафикова, - говорит Пономарев. - Мы не ожидали такого результата. Гена однозначно выиграл бой. Мы были в шоке, когда огласили судейские записки.
- Показалось, что Геннадий на старте поединка слишком явно выцеливал голову Альвареса. Долго пристреливался.
- Да. Это его работа, его манера. Первые раунды он прицеливается, смотрит, ждет. Потом начинает включаться по настоящему: атаковать, контратаковать, давить. Не вижу в этом чего-то нового. Все было четко по плану. И бой получился напряженным и интересным. Гена поединок выиграл.
- В социальных сетях всех возмущает счет судьи, которая посчитала, что Альварес выиграл десять раундов. От всей души, сколько раундов вы бы отдали Саулю в этом поединке?
- От всей души могу отдать Альваресу три раунда.
- Учитывая такое окончание, есть ли смысл в реванше?
- Поскольку мы получили ничью, реванш, конечно, нужен. Если бы руку подняли Гене, в реванше не было бы смысла. Но мы получили недосказанную ситуацию, поэтому реванш обязательно нужен.
- Головкин или Альварес показали в этом поединке что-нибудь несвойственное себе?
- Может быть, Альварес был чуть более легким на ногах, чем обычно. Он в принципе быстрый. И это ему свойственно. Но я не ожидал, что он будет настолько раскованным. Альваресу нужно отдать должное.
- Вам не показалось, что начиная с седьмого раунда, Альварес не боксировал, а "выживал"?
- Он подустал после середины боя и пытался продержаться все 12 раундов. Ему это удалось. Выстоял, отбоксировал и получил приятный для себя бонус.
- До боя Головкин сравнивал свой поединок со встречей Марвина Хаглера и Рэя Леонарда, подразумевая историческое значение. Было ли у вас похожее ощущение?
- В момент боя и до него - да. Мы все сильно переживали. У нас буквально ладони вспотели. Это был один из самых значимых боев современности. Все его ждали. Но, наверное, из-за судейского вердикта по-настоящему насладиться зрелищем не получилось. Во всяком случае я видел, как развивался бой, и поставить здесь ничью - некрасиво.
- Рецепт победы в реванше для Геннадия - нокаут?
- Думаю, что он сам будет настроен на нокаут. Будет действовать еще жестче и будет нацелен на досрочное окончание поединка.
- Можно ли сказать, что по ходу поединка Геннадий Альвареса разобрал и теперь Сауль для него не секрет?
- Согласен. Уже не секрет. Удары Альвареса не доставляли проблем для Геннадия. Никакого дискомфорта. При этом сам Головкин хорошо попадал. И в последних раундах Альварес уже выживал.
Напомним, что бой завершился вничью. Один судья отдал победу Головкину со счетом 115-113, второй поставил ничью – 114-114, а третий – 118-110 в пользу Альвареса.
- Я смотрел поединок в компании Мурата Гассиева и Дениса Шафикова, - говорит Пономарев. - Мы не ожидали такого результата. Гена однозначно выиграл бой. Мы были в шоке, когда огласили судейские записки.
- Показалось, что Геннадий на старте поединка слишком явно выцеливал голову Альвареса. Долго пристреливался.
- Да. Это его работа, его манера. Первые раунды он прицеливается, смотрит, ждет. Потом начинает включаться по настоящему: атаковать, контратаковать, давить. Не вижу в этом чего-то нового. Все было четко по плану. И бой получился напряженным и интересным. Гена поединок выиграл.
- В социальных сетях всех возмущает счет судьи, которая посчитала, что Альварес выиграл десять раундов. От всей души, сколько раундов вы бы отдали Саулю в этом поединке?
- От всей души могу отдать Альваресу три раунда.
- Учитывая такое окончание, есть ли смысл в реванше?
- Поскольку мы получили ничью, реванш, конечно, нужен. Если бы руку подняли Гене, в реванше не было бы смысла. Но мы получили недосказанную ситуацию, поэтому реванш обязательно нужен.
- Головкин или Альварес показали в этом поединке что-нибудь несвойственное себе?
- Может быть, Альварес был чуть более легким на ногах, чем обычно. Он в принципе быстрый. И это ему свойственно. Но я не ожидал, что он будет настолько раскованным. Альваресу нужно отдать должное.
- Вам не показалось, что начиная с седьмого раунда, Альварес не боксировал, а "выживал"?
- Он подустал после середины боя и пытался продержаться все 12 раундов. Ему это удалось. Выстоял, отбоксировал и получил приятный для себя бонус.
- До боя Головкин сравнивал свой поединок со встречей Марвина Хаглера и Рэя Леонарда, подразумевая историческое значение. Было ли у вас похожее ощущение?
- В момент боя и до него - да. Мы все сильно переживали. У нас буквально ладони вспотели. Это был один из самых значимых боев современности. Все его ждали. Но, наверное, из-за судейского вердикта по-настоящему насладиться зрелищем не получилось. Во всяком случае я видел, как развивался бой, и поставить здесь ничью - некрасиво.
- Рецепт победы в реванше для Геннадия - нокаут?
- Думаю, что он сам будет настроен на нокаут. Будет действовать еще жестче и будет нацелен на досрочное окончание поединка.
- Можно ли сказать, что по ходу поединка Геннадий Альвареса разобрал и теперь Сауль для него не секрет?
- Согласен. Уже не секрет. Удары Альвареса не доставляли проблем для Геннадия. Никакого дискомфорта. При этом сам Головкин хорошо попадал. И в последних раундах Альварес уже выживал.