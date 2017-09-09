"Гене лучше попробовать забрать титул у Сондерса". Гассиев рассказал, почему Головкину не стоит проводить реванш с "Канело"

Самый ожидаемый поединок года завершился вничью.
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Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев (24-0, 17 КО) рассказал, почему казахстанцу Геннадию Головкину не стоит проводить реванш с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Бой Гены и "Канело" понравился, но боем десятилетия он, вероятно, не станет. Признаюсь, я ожидал, что "Канело" попробует упереться и будет чаще атаковать, но он лишь контратаковал. Давление и инициатива были за Геной, поэтому я считаю, что именно он победитель в этом бою.
Судейство - ужасное, это плохо для бокса. Я видел статистику в компьютере - Головкин
Из-за объявления ничьи, наверное, теряется смысл в проведении реванша, потому что реваншироваться некому, и в повторном бою мы, наверное, увидели бы повторение первого поединка. Гена будет навязывать открытый бой, а "Канело" его не примет и будет работать на отходе. Мое мнение, что Гене лучше попробовать забрать оставшийся титул у Билли Джо Сондерса, чем проводить реванш. Но это лишь мое мнение, как болельщика Гены", - написал Гасиев в своем инстаграме.
Напомним, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой - казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки - 114:114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Все новости о бое Головкин - "Канело" Альварес
Бой Гены и Канело понравился, но боем десятилетия он, вероятно, не станет. Признаюсь, я ожидал, что Канело попробует упереться и будет чаще атаковать, но он лишь контратаковал. Давление и инициатива были за Геной, поэтому я считаю, что именно он победитель в этом бою. Из-за объявления ничьи, наверное, теряется смысл в проведении реванша, потому что реваншироваться некому и в повторном бою мы, наверное, увидели бы повторение первого поединка. Гена будет навязывать открытый бой, а Канело его не примет и будет работать на отходе. Мое мнение, что Гене лучше попробовать забрать оставшийся титул у Билли Джо Сондерса, чем проводить реванш. Но это лишь мое мнение, как болельщика Гены #ggg #gggcanelo #caneloggg