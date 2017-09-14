Альварес был немного лучше в бою с Головкиным. Мой счет 115-113 в его пользу - американский журналист

В поединке была зафиксирована ничья.
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Журналист Fightnews.com Мигель Ангель Марвилла в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о том, что считает победителем боя с казахстанцем Геннадием Головкиным мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.
"Я не могу понять, откуда появилось 118-110 в пользу "Канело". Битва двух сильнейших средневесов оправдала мои ожидания. На мой взгляд это был близкий бой. Оба боксера действовали эффективно, но Альварес был немного лучше. Точность его ударов была намного выше, чем у Головкина. Лишь в последних раундах Альварес начал открываться и Головкин нанес ему серьезный урон. В целом, я зафиксировал минимальное преимущество Альвареса со счетом 115-113. Тем не менее, я не думаю, что у "Канело" украли победу. Ничья прекрасный трамплин для реванша. Боксеры присмотрелись друг к другу и думаю в следующем бою мы увидим драку с первых раундов", - отметил Марвилла.
Женщину-судью попросили обосновать оценку 118-110 в пользу "Канело" в бою с Головкиным
Напомним, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы.