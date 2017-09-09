Как Головкин и "Канело" благодарили друг друга после боя

Боксеры провели очень крутой поединок.
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Фото из инстаграма goldenboyboxing
Представляем вашему вниманию видео того, как казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль "Канело" Альварес благодарили друг друга после боя.
Напомним, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой - казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки - 114:114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Появилось фото судейских записок боя Головкин - Альварес