Однозначно победа осталась за промоутерской компанией - Манкенов о бое Головкин - "Канело"

По его мнению, с небольшим преимуществом победил казахстанский боксер.
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Известный казахстанский промоутер Болат Манкенов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz недавно завершившийся ничьей поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.
"Мое личное мнение - Гена был лучше. Он смотрелся лучше Альвареса, и небольшое преимущество было. Сауль в основном брал красивыми защитными приемами, уклонами. Он хорошо защищался, красиво голову убирал от ударов.
Однозначно победа осталась за промоутерской компанией. А Геннадий точно не проиграл. Да и бой сам был очень хороший. "Канело" - серьезный боец. Практически до седьмого раунда он не давал Головкину справа серьезные удары наносить. Видели, как он убирал голову, как уклонялся?
Появилось фото судейских записок боя Головкин - Альварес
Классный бой. Геннадий - молодец. Чуть-чуть, но он выиграл. Он доказал, что сильнейший, что не простой, как некоторым кажется. Я переживал, что в восьмом раунде молодость Альвареса скажется, но физически в итоге Гена ни разу не уступил. Красавчик просто",- отметил Манкенов.
Напомним, поединок Головкин - Альварес стал главным событием вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи дали ничью. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.