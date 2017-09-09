Видео проходов Головкина и "Канело" от раздевалки до ринга на бой

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Фото HBO
Казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль "Канело" Альварес начали бой в Лас-Вегасе, передает корреспондент Vesti.kz.
В этом поединке Головкин защищает четыре титула чемпиона мира - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а Альварес поставил на кон пояс журнала The Ring. Боксеры также разыграют звание линейного чемпиона мира и специальные пояса от WBC и WBA.
Прямая трансляция боя Головкин - Альварес
Представляем вашему вниманию видео прохода боксеров до ринга.
В этом поединке Головкин защищает четыре титула чемпиона мира - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а Альварес поставил на кон пояс журнала The Ring. Боксеры также разыграют звание линейного чемпиона мира и специальные пояса от WBC и WBA.
Прямая трансляция боя Головкин - Альварес
Представляем вашему вниманию видео прохода боксеров до ринга.
#GGG @gggboxing ring walk to #CaneloGGG #CHILLS Its happening!!!!!! pic.twitter.com/wJaYV2IAtJ— #CaneloGGG (@GoldenBoyBoxing) 17 сентября 2017 г.
#Canelo Ring walk!#TeamCanelo #CaneloGGG pic.twitter.com/5XfvenCfsh— #CaneloGGG (@GoldenBoyBoxing) 17 сентября 2017 г.