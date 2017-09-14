Удачи моему следующему сопернику - Джейкобс пожелал успехов Головкину и "Канело"

Ранее американец отмечал, что хотел бы встретиться с победителем их противостояния.
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Дэниэл Джейкобс. Фото с сатйа The Living Daylights
Бывший "регулярный" чемпион мира по версии WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-2, 29 КО) пожелал удачи участникам главного события вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, в котором встретятся его бывший соперник - казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Удачи моего следующему сопернику", - написал Джейкобс в своем твиттере, сопроводив запись фотографией Головкина с "Канело".
Ранее Джейкобс отмечал, что хотел бы встретиться с победителем их противостояния, но предпочитает провести реванш с Головкиным, которому он проиграл по очкам в марте этого года.
"Удачи моего следующему сопернику", - написал Джейкобс в своем твиттере, сопроводив запись фотографией Головкина с "Канело".
Ранее Джейкобс отмечал, что хотел бы встретиться с победителем их противостояния, но предпочитает провести реванш с Головкиным, которому он проиграл по очкам в марте этого года.
Good luck to my next opponent! pic.twitter.com/zs5rtxI07X— Daniel Jacobs (@DanielJacobsTKO) 17 сентября 2017 г.