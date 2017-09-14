В андеркарте боя Головкин - "Канело" определился официальный претендент на титул WBC

Теперь на ринг выйдут участники главного поединка.
Сегодня 08:40
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Джозеф Дияс (справа). Фото HBO Boxing
Американец Джозеф Диас победил мексиканца Рафаэля Риверу в бою за статус претендента на титул WBC в полулегком весе, передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок состоялся в андеркарте вечера бокса, в главном событии которого казахстанец Геннадий Головкин встретится с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Прямая трансляция доступна здесь.
По итогам 12 раундов победу единогласным решением отдали Диасу. Теперь он получит возможность встретиться с чемпионом WBC американцем Гэри Ресселл-младшим (28-1, 17 КО), который свое единственное поражение в карьере потерпел от украинца Василия Ломаченко (9-1, 7 КО).
На счету Диаса теперь 25 побед (13 нокаутом), а Ривера потерпел первое поражение - также в его активе 25 побед (16 нокаутом) и две ничьи. Победитель получит за бой 200 тысяч, а проигравший - всего 15 тысяч.
Теперь на ринг выйдут Головкин и Альварес. Поединок, который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе и станет главным событием этого вечера бокса, запланирован на 08:50 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
Их поединок состоялся в андеркарте вечера бокса, в главном событии которого казахстанец Геннадий Головкин встретится с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Прямая трансляция доступна здесь.
По итогам 12 раундов победу единогласным решением отдали Диасу. Теперь он получит возможность встретиться с чемпионом WBC американцем Гэри Ресселл-младшим (28-1, 17 КО), который свое единственное поражение в карьере потерпел от украинца Василия Ломаченко (9-1, 7 КО).
На счету Диаса теперь 25 побед (13 нокаутом), а Ривера потерпел первое поражение - также в его активе 25 побед (16 нокаутом) и две ничьи. Победитель получит за бой 200 тысяч, а проигравший - всего 15 тысяч.
Теперь на ринг выйдут Головкин и Альварес. Поединок, который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе и станет главным событием этого вечера бокса, запланирован на 08:50 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.