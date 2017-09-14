Показана последняя подготовка Головкина перед боем с "Канело" Альваресом

До боя осталось всего несколько минут.
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Показана последняя подготовка казахстанского боксера Геннадия Головкина к бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Последняя подготовка перед боем!!! #CaneloGGG", - пишет группа "Геннадий GGG Головкин" ВКонтакте.
Поединок, который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе и станет главным событием этого вечера бокса, запланирован на 08:50 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
Стоит отметить, что в предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.