Я готов к настоящему бою. Я готов к драке! - Головкин перед поединком с "Канело"

До выхода на ринг GGG и "Канело" остался всего один час.
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Казахстанский боксер Геннадий Головкин перед поединком с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом заявил, сто готов к драке.
"Я готов к настоящему бою. Я готов к драке!" - приводит слова Головкина "Спорт-Экспресс".
Головкин показал шорты и чапан для боя с "Канело" Альваресом
Поединок, который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе и станет главным событием этого вечера бокса, запланирован на 08:50 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
Стоит отметить, что в предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.