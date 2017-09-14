Я буду поддерживать Головкина. Ожидаю, что на ринге будет война - Костя Цзю о бое с "Канело"

По его словам, казахстанец завершит поединок в седьмом-восьмом раунде.
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Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе российский боксер Костя Цзю отметил, что ожидает настоящее зрелище в бою между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает Спорт-Экспресс".
"Конечно, я буду поддерживать Головкина, - приводит RT слова Цзю. - Нас ожидает зрелище. Ожидаю, что на ринге будет война. По моим ощущениям, Головкин завершит бой в седьмом-восьмом раунде, но не делайте ставки с моих слов (смеется)".
Поединок, который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе и станет главным событием этого вечера бокса, запланирован на 08:50 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
Стоит отметить, что в предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
Напомним, что накануне боксеры прошли официальную процедуру взвешивания, где показали одинаковый вес. Фото и видео с официального взвешивания Головкина и "Канело" перед боем