Геннадий Головкин прибыл на арену T-Mobile для боя с "Канело" Альваресом

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин прибыл на арену T-Mobile в Лас-Вегасе для боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Чуть ранее на арену прибыл Альварес. Сейчас соперники начнут разминку и приготовления к выходу на ринг.



Вечер бокса в Лас-Вегасе уже стартовал. В 6:00 по времени Астаны начались бои андеркарта, а в 8:50 на ринг выйдут Головкин и Альварес. В прямом эфире бой можно посмотреть здесь.



ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ ГОЛОВКИН - АЛЬВАРЕС

#GGG WBC, WBA, IBF and IBO Middleweight Champion @GGGBoxing arrives @TMobileArena! Just hours now from #CaneloGGG pic.twitter.com/YYYdZUyuaM