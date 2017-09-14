Геннадий Головкин прибыл на арену T-Mobile для боя с "Канело" Альваресом

Мексиканец приехал чуть раньше.
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Фото Турара Казангапова©, Vesti.kz
Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин прибыл на арену T-Mobile в Лас-Вегасе для боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Чуть ранее на арену прибыл Альварес. Сейчас соперники начнут разминку и приготовления к выходу на ринг.
Вечер бокса в Лас-Вегасе уже стартовал. В 6:00 по времени Астаны начались бои андеркарта, а в 8:50 на ринг выйдут Головкин и Альварес. В прямом эфире бой можно посмотреть здесь.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ ГОЛОВКИН - АЛЬВАРЕС
#GGG WBC, WBA, IBF and IBO Middleweight Champion @GGGBoxing arrives @TMobileArena! Just hours now from #CaneloGGG pic.twitter.com/YYYdZUyuaM— #CaneloGGG (@GoldenBoyBoxing) 17 сентября 2017 г.