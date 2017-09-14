Спекулянты в Лас-Вегасе предлагают купить билеты на бой Головкин - "Канело"

Билеты в продаже закончились еще в июле.
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Около арены билеты с рук можно купить от 600 до двух тысяч долларов. Самые дорогие места - у рингсайда. Все билеты в продаже закончились еще в июле. Организаторы выручили 30 миллионов долларов - это второй результат в истории бокса.
Прямую трансляцию вечера бокса, начиная с 06:00 по времени Астаны, можно посмотреть на телеканалах Qazaqstan и QazSport. А главный бой Головкин - "Канело" запланирован на 08:50. В США же этот бой будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Стоимость для одного телевизора составляет 75 долларов.
Прямая трансляция боя Головкин - "Канело" Альварес
Стоит отметить, что в предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
Напомним, что накануне боксеры прошли официальную процедуру взвешивания, где показали одинаковый вес.
Фото и видео с официального взвешивания Головкина и "Канело" перед боем