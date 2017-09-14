В Казахстане началась трансляция вечера бокса Головкин - "Канело" Альварес

Главный бой запланирован на 08:50.
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В Казахстане началась трансляция вечера бокса, в главном бою которого встретятся казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль "Канело" Альварес, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Прямая трансляция боя Головкин - "Канело" Альварес
Прямую трансляцию вечера бокса, начиная с 06:00 по времени Астаны, можно посмотреть на телеканалах Qazaqstan и QazSport. А главный бой Головкин - "Канело" запланирован на 08:50. В США же этот бой будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Стоимость для одного телевизора составляет 75 долларов.
Стоит отметить, что в предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
Напомним, что накануне боксеры прошли официальную процедуру взвешивания, где показали одинаковый вес. Фото и видео с официального взвешивания Головкина и "Канело" перед боем