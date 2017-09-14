Сын Сондерса вышел на ринг после боя и извинился перед Монро за удар в пах

Его ребенок не без помощи отца уже во второй раз вляпывается в скандалы.
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Фото Reuters©
Сын чемпиона WBO британца Билли Джо Сондерса Стиви извинился перед американцем Вилли Монро-младшим за то, что ударил его ногой на взвешивании, передает корреспондент Vesti.kz.
Инцидент случился на официальном взвешивании перед боем. Тогда Стиви Сондерс атаковал Монро. Сначала ребенок встал на весы отца, а когда американец погладил его по голове, ударил того рукой в область паха, после чего нанес удар ногой. Успокаивали сына Сондерса его промоутер Фрэнк Уоррен и представитель команды Монро.
Сам бой прошел в ночь с 16 на 17 сентября в Лондоне и завершился победой Сондерса, который успешно защитил титул WBO. На объявление единогласного решения судей вышел и Стиви. Он стоял рядом с отцом, а когда победителю дали слово, он передал микрофон сыну, после чего тот сказал Монро: "Извините за удары".
Британские СМИ отмечают, что методы воспитания Сондерса уже не в первый раз вызывают вопросы. Ранее негодование вызвало видео, где он посадил одного Стиви за руль джипа, который разогнался в открытом поле. У боксера трое детей.
Инцидент случился на официальном взвешивании перед боем. Тогда Стиви Сондерс атаковал Монро. Сначала ребенок встал на весы отца, а когда американец погладил его по голове, ударил того рукой в область паха, после чего нанес удар ногой. Успокаивали сына Сондерса его промоутер Фрэнк Уоррен и представитель команды Монро.
Сам бой прошел в ночь с 16 на 17 сентября в Лондоне и завершился победой Сондерса, который успешно защитил титул WBO. На объявление единогласного решения судей вышел и Стиви. Он стоял рядом с отцом, а когда победителю дали слово, он передал микрофон сыну, после чего тот сказал Монро: "Извините за удары".
Британские СМИ отмечают, что методы воспитания Сондерса уже не в первый раз вызывают вопросы. Ранее негодование вызвало видео, где он посадил одного Стиви за руль джипа, который разогнался в открытом поле. У боксера трое детей.