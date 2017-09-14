Мигель Котто приехал на арену T-Mobile на бой Головкина и "Канело" Альвареса

Котто в ноябре 2015 года встречался с Альваресом в бою за титул WBC в среднем весе.
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Пуэрториканский боксер Мигель Котто приехал на бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок, который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе и станет главным событием этого вечера бокса, запланирован на 08:50 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
Котто в ноябре 2015 года встречался с Альваресом в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе и проиграл единогласным решением судей.
Стоит отметить, что в предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
Напомним, что накануне боксеры прошли официальную процедуру взвешивания, где показали одинаковый вес. Фото и видео с официального взвешивания Головкина и "Канело" перед боем