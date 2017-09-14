Боксер Абеля Санчеса завершил нокаутом бой в андеркарте поединка Головкин - "Канело"

Теперь зрителей ждут PPV-бои.
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22-летний украинский боксер полусреднего веса Сергей Богачук одержал победу в андеркарте боя Головкин - "Канело", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Прямая трансляция боя Головкин - "Канело" Альварес
Богачук смог уже во втором раунде завершить бой, одержав пятую победу на профессиональном ринге. Стоит отметить, что украинец тренируется в одном лагере с казахстанцем Геннадием Головкиным.
Ранее американка Марлен Эспарза одержала победу над мексиканкой Танией Косме. А американец Вирджил Ортис нокаутом выиграл бой у мексиканца Сесара Валенсуэлы. Еще один поединок был отменен.
Стоит отметить, что в андеркарте пройдет семь поединков, но только три будут показаны в платной трансляции (PPV) в США и Великобритании. Также они войдут в международную трансляцию для иностранных каналов.
По времени Астаны "телевизионные" бои андеркарта начнутся в 6:00, а главное событие Головкин - Альварес стартует в 8:50. В прямом эфире поединки можно посмотреть здесь.
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