В Лас-Вегасе начался вечер бокса Головкин - "Канело"

В нем пройдет восемь боев, включая и главный.
Сегодня 04:17
Ссылки по теме:
- Сколько заработают боксеры андеркарта вечера бокса Головкин - "Канело"
- Хабиб Нурмагомедов будет болеть за Геннадия Головкина в бою с "Канело"
- Как букмекеры оценивают шансы Головкина и "Канело" на победу за несколько часов до боя
В Лас-Вегасе на арене T-Mobile стартовал вечер бокса, главным событием которого станет бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
В андеркарте пройдет семь поединков, но только три будут показаны в платной трансляции (PPV) в США и Великобритании. Также они войдут в международную трансляцию для иностранных каналов.
Открывает же вечер Головкин - Альварес женский бой между американкой Марлен Эспарса (2-0, 0 КО) и Танией Косме (5-6-1, 1 KO) из Мексики.
Расписание боев андеркарта, которое войдет в телевизионную трансляцию:
В полулегком весе за звание официального претендента на титул WBC встретятся американец Джозеф Диас (24-0, 13 КО) из США и мексиканец Рафаэль Ривера (25-0-2, 16 КО).
Во втором легчайшем весе за пояс чемпиона Северной Америки по версии NABF во втором легчайшем весе (до 55,3 килограмма) будут боксировать американцы Рэнди Кабальеро (24-0, 14 КО) и Диего Де Ла Хойя (19-0, 9 КО).
За титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в легком весе сойдутся американец Райан Мартин (19-0, 11 КО) и мексиканец Франсиско Рохо (20-2, 13 КО).
По времени Астаны "телевизонные" бои андеркарта начнутся в 6:00 по времени Астаны, а главное событие Головкин - Альварес стартует в 8:50. В прямом эфире поединки можно посмотреть здесь.
Все новости о бое Головкин - Альварес
В андеркарте пройдет семь поединков, но только три будут показаны в платной трансляции (PPV) в США и Великобритании. Также они войдут в международную трансляцию для иностранных каналов.
Открывает же вечер Головкин - Альварес женский бой между американкой Марлен Эспарса (2-0, 0 КО) и Танией Косме (5-6-1, 1 KO) из Мексики.
Расписание боев андеркарта, которое войдет в телевизионную трансляцию:
В полулегком весе за звание официального претендента на титул WBC встретятся американец Джозеф Диас (24-0, 13 КО) из США и мексиканец Рафаэль Ривера (25-0-2, 16 КО).
Во втором легчайшем весе за пояс чемпиона Северной Америки по версии NABF во втором легчайшем весе (до 55,3 килограмма) будут боксировать американцы Рэнди Кабальеро (24-0, 14 КО) и Диего Де Ла Хойя (19-0, 9 КО).
За титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в легком весе сойдутся американец Райан Мартин (19-0, 11 КО) и мексиканец Франсиско Рохо (20-2, 13 КО).
По времени Астаны "телевизонные" бои андеркарта начнутся в 6:00 по времени Астаны, а главное событие Головкин - Альварес стартует в 8:50. В прямом эфире поединки можно посмотреть здесь.
Все новости о бое Головкин - Альварес