Сколько заработают боксеры андеркарта вечера бокса Головкин - "Канело"

Три титульных поединка попадут на PPV и международную трансляцию.
Атлетическая комиссия штата Невада огласила гарантированные гонорары участников вечера бокса в Лас-Вегасе, главным событием которого станет бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
В андеркарте пройдет семь поединков, но только три будут показаны в платной трансляции (PPV) в США и Великобритании. Также они войдут в международную трансляцию для иностранных каналов.
В полулегком весе за звание официального претендента на титул WBC встретятся американец Джозеф Диас (24-0, 13 КО) из США и мексиканец Рафаэль Ривера (25-0-2, 16 КО). Хозяин ринга получит 200 тысяч, а Ривера - всего 15 тысяч.
Во втором легчайшем весе за пояс чемпиона Северной Америки по версии NABF во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) будут боксировать американцы Рэнди Кабальеро (24-0, 14 КО) и Диего Де Ла Хойя (19-0, 9 КО). Гонорар первого составит 50 тысяч долларов, а второй получит 80 тысяч.
За титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в легком весе сойдутся американец Райан Мартин (19-0, 11 КО) и мексиканец Франсиско Рохо (20-2, 13 КО). Хозяин ринга получит 50 тысяч долларов, а Рохо увезет домой всего 15 тысяч.
Отметим, что гарантированный гонорар Головкина составит 3 миллиона долларов, а Альвареса - 5 миллионов. При этом их суммарный заработок за поединок будет равняться восьмизначной цифре за счет процента от прибыли за билеты, рекламу и PPV-трансляций.
По времени Астаны бои андеркарта начнутся в 6:00 по времени Астаны, а главное событие Головкин - Альварес стартует в 8:50. В прямом эфире поединки можно посмотреть здесь.
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