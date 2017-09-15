Я не знаю, кто выиграет, но топим за Гену. Ему все по силам! - Ковалев о бое Головкин - "Канело"

Его связывают дружеские отношения с Головкиным.
Ссылки по теме:
- "Я подбросил GGG одним апперкотом, а он улыбнулся!". Брук сделал прогноз на бой Головкин - "Канело"
- Бой Головкин - "Канело". Онлайн Vesti.kz
- Как букмекеры оценивают шансы Головкина и "Канело" на победу за несколько часов до боя
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (30-2-1, 26 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz в Лас-Вегасе поделился своими ожиданиями от боя казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
Он хорошо знаком с Головкиным. Несколько лет назад Ковалев тренировался в одном зале с GGG у Абеля Санчеса. Более того, россиянин был свидетелем обросшего легендами спарринга Головкина и Альвареса.
Сейчас Ковалев находится в Лас-Вегасе. Он намерен посетить бой Головкин - Альварес и поболеть за казахстанца, с которым их связывает дружба.
"Я прилетел с менеджером Эгисом Климасом. Мы, естественно, ожидаем увидеть Big Drama Show, - улыбается Ковалев. - Прогнозов никаких делать не хочу. Болеем, конечно, всей душой за Гену! Желаем ему удачи и успехов. Я думаю, он выиграет. И искреннее желаю ему победу.
Прогнозы - неблагодарное дело. Бог знает ... И на своем опыте - ожидать одно, а получить другое - это будет разочарование. Не охота разочароваться. Болеем, естественно, за Гену.
Гена своей мощью, тактикой, талантом, умением боксировать - прям все ему по силам! Альварес, конечно, тоже не подарок: от него можно ожидать опасных ответов и тактических ходов. Реально - просто интрига! Кто выиграет - я не знаю, но топим за Гену!".
Бой Головкин - Альварес станет главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе. По времени Астаны их поединок пройдет утром 17 сентября и начнется в 8:50, а в прямом эфире его можно посмотреть здесь.
Все новости о бое Головкин - Альварес