Промоутер Сондерса назвал дату боя с Головкиным в случае их побед над Монро и "Канело"

В среднем весе в одну дату пройдут два титульных боя.
Ссылки по теме:
- Сын Сондерса ударил Монро в пах на официальном взвешивании перед боем за титул WBO
- Про Сондерса я слышал только от Головкина и "Канело", причем второй его даже не узнал - Вилли Монро
- Промоутер Сондерса признал бой Головкин - "Канело" главным событием года в боксе
Промоутер чемпиона WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) Фрэнк Уоррен поделился ожиданиями от двух титульных поединков в дивизионе.
В ночь с 16 на 17 сентября Сондерс в Лондоне проведет защиту титула в поединке с американцем Вилли Монро-младшим (21-2, 6 КО). Ориентировочно бой начнется в 2:30 по времени Астаны, а посмотреть его можно здесь.
А уже утром 17 сентября чемпион WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) встретится с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО). Из-за разницы часовых поясов бой GGG - "Канело" по времени Астаны начнется в 8:50, а в прямом эфире посмотреть его можно здесь.
По словам Уоррена, в случае побед бой Головкина и Сондерса может пройти в декабре. Стороны вели переговоры в этом году, но не смогли договориться о поединке в Казахстане.
"Если Головкин выиграет, то это почти решенное дело. Но Сондерсу еще предстоит победить в сегодняшнем бою. Монро - сложный оппонент. Но если все сложится, бой Головкин - Сондерс может пройти в декабре. Это то, что мы планируем.
Если же в Лас-Вегасе победит Альварес, то боя с ним не приходится ждать раньше следующего года. Как бы то ни было, Билли хочет проверить себя и провести бой с сильнейшим", - цитирует Уоррена "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.
Как Головкин поставил Сондерса на место на пресс-конференции перед боем с "Канело"